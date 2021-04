Quais as minhas alternativas? SALVE O SEU PROGRESSO

O que é swing trade? Qual a diferença para o day trade?

Swing trade é uma estratégia de investimento em renda variável voltada para operações de curto e médio prazo na bolsa, com intervalo de alguns dias até poucas semanas, com o objetivo de observar tendências de mercado e lucrar com oscilações na cotação de ativos como ações e derivativos.

Os investidores que utilizam essa estratégia precisam fazer uma análise técnica dos ativos nos quais pretendem investir, para identificar padrões de comportamento nos preços. E fazer também uma análise fundamentalista para conhecer os ativos e entender seu potencial de variação no curto e no médio prazo.

Ou seja, atuar como swing trader exige conhecimento técnico e experiência para entender como funcionam ciclos de comportamento dos ativos. Ainda assim, é uma estratégia recomendada para investidores com perfil arrojado, uma vez que, embora ofereça elevados potenciais de ganhos, apresenta também muitos riscos de perdas.

Difererença entre swing trade e day trade

O swing trade é uma das estratégias mais conhecidas utilizadas pelos operadores do mercado financeiro, que são os traders. Outra estratégia conhecida é a do day trade, cujas operações são realizadas no mesmo dia. Os profissionais responsáveis por sua execução trabalham para obter ganhos em cima do sobe-e-desce das cotações de ativos.