O que é taxa de administração?

Os fundos de investimento reúnem recursos de um conjunto de investidores (os cotistas) para aplicar em ativos, funcionando como se fossem um condomínio. Os custos de operação e gestão do fundo são bancados pela taxa de administração, que é cobrada anualmente do investidor como um percentual do valor total aplicado.

Não existe uma regra ou um teto para a taxa de administração. Mas, em tempos de taxas de juros mais baixas, como atualmente ocorre, o investidor deve ficar atento para buscar fundos que cobrem taxas mais baixas, especialmente em categorias que possuem gestão passiva, como fundos de renda fixa que seguem o CDI -- os fundos DI.

A cobrança de taxas de administração se justifica principalmente em fundos de gestão ativa, como os de ações e os multimercados, em que os gestores montam e executam estratégias em busca da maior rentabilidade.

Quais as outras taxas de um fundo?

Em muitos fundos, especialmente nos de ações e nos multimercados, existe também a cobrança de uma taxa de performance, que serve para bonificar o gestor pela entrega de resultados acima da expectativa.

A taxa de performance só será cobrança quando a rentabilidade do fundo superar um determinado benchmark, que pode ser a variação do CDI em determinado período ou do Ibovespa, para ficar em dois exemplos recorrentes. E esse percentual só será cobrado em cima do rendimento excedente.