O que são CRI e CRA? Quais as vantagens e desvantagens?

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários, conhecidos como CRI, e os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, chamados de CRA, são títulos de renda fixa lastreados em créditos imobiliários, como financiamentos e contratos de aluguel de longo prazo, e crédito agrícolas, respectivamente.

Quem investe em um desses papéis ajudará a financiar o mercado de imóveis ou o setor do agronegócio, respectivamente, comprando a promessa de um pagamento futuro.

O CRI é muito parecido com a LCI, também lastreada no mercado imobiliário. A principal diferença é o emissor do papel. Enquanto a LCI é emitida por uma instituição financeira, o CRI é emitido por companhias securitizadoras de recebíveis imobiliários.

São essas empresas as responsáveis por adquirir os créditos imobiliários e transformá-los em títulos líquidos. Dessa forma, do ponto de vista do emissor, o CRI é um instrumento de captação de recursos para financiar transações e projetos do mercado imobiliário.

Já do ponto de vista do investidor, o CRI é uma forma de entrar no mercado imobiliário com aporte mínimo menor.

Vantagens e desvantagens de investir em CRI

O CRI é um investimento de renda fixa, por isso, as formas mais comuns de rentabilidade desse investimento são taxas prefixadas ou pós-fixadas atreladas a um percentual do CDI, do IPCA ou até o IGP-M.

Assim como o CRA, a LCI e a LCA, o CRI tem uma vantagem sobre outros investimentos da renda fixa: é isento de Imposto de Renda. Por outro lado, como são emitidos por securitizadoras imobiliárias - e não instituições financeiras, como é o caso das LCIs - os CRIs não contam com a garantia do FGC.

Como investir em CRIs?

É possível investir em CRIs por meio de uma corretora, comprando diretamente os papeis. Também é possível investir em fundos de investimento que investem em CRIs, os chamados Fundos de Investimento Imobiliário, ou FIIs.

O que é CRA?

O CRA, ou Certificado de Recebíveis do Agronegócio, é um título de renda fixa lastreado em dívidas do setor agrícola. Assim, quem investe em um desses papéis está comprando o rendimento de créditos concedidos para o financiamento do agronegócio. Em outras palavras, está ajudando a financiar a atividade agropecuária.

O CRA é muito parecido com a LCA, também lastreada no agronegócio. A principal diferença é o emissor do papel. Enquanto a LCA é emitida por uma instituição financeira, o CRA é emitido por companhias securitizadoras. Por isso, não conta com a garantia do FGC. Com isso, o risco pode ser maior que o de investir em uma LCA, mas a rentabilidade também.

Vantagens e desvantagens de investir em CRA

O CRA é um investimento de renda fixa, por isso, as formas mais comuns de rentabilidade desse investimento são taxas prefixadas, pós-fixadas atreladas a um percentual de um indexador como CDI ou do IPCA, ou rendimento híbrido, que reúne uma taxa prefixada e uma pós-fixada.

Assim como o CRI, a LCI e a LCA, o CRA tem uma vantagem sobre outros investimentos da renda fixa: é isento de imposto de renda.

Como investir em CRA?

É possível investir em CRAs por meio de uma corretora, comprando os papéis na sua palataforma. Também é possível investir em CRA comprando o título diretamente do emissor ou de outros investidores, no mercado secundário.