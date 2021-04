Como funcionam SALVE O SEU PROGRESSO

O que são e como funcionam os fundos de ações?

Um fundo de ações é um fundo de investimento constituído com o objetivo de investir a maior parte do seu patrimônio nessa classe de ativo. Eles são voltados para investidores com perfil arrojado, porque apresentam riscos maiores e forte volatilidade nos ativos. Por outro lado, o potencial de retorno é mais alto também.

O restante do portfolio pode ser investido em outros ativos, como os de renda fixa, dependendo da estratégia.

A gestão de um fundo de ações pode ser passiva ou ativa. Enquanto a primeira tem o objetivo de replicar um índice de referência como o Ibovespa ou o Índice Small Caps, a gestão ativa é feita por um profissional com uma estratégia de investimentos que pode ganhar dinheiro operando comprado, quando o objetivo é comprar uma ação por um preço baixo para ganhar com a sua valorização, ou vendido, quando o gestor busca lucrar com uma baixa no mercado.

Como funcionam os fundos de ações

Um fundo de ações funciona da mesma forma que outros fundos de investimento. Primeiro, uma instituição financeira cria o fundo, definindo seus objetivos, depois, os investidores compram suas cotas e, por fim, um gestor monta a carteira de investimentos seguindo sua estratégia para maximizar os ganhos.

O gestor é o especialista que vai analisar os riscos das aplicações e fazer as operações.

Como são aplicados os recursos de um fundo de ações?

Um fundo de ações precisa investir pelo menos 67% do seu portfólio em ações na Bolsa de Valores ou ativos relacionados como BDRs e cotas de fundos de ações.

O restante do patrimônio do fundo pode ser investido em outros ativos, mas sempre respeitando limites pré-determinados de concentração de portfólio, que são aplicados em todos os tipos de fundos de investimento.

Quem deve investir em fundos de ações?

Esse tipo de fundo é mais indicado para investidores com objetivo de longo prazo e perfil de investidor moderado ou arrojado, que tolere maior exposição ao risco em troca da possibilidade de uma maior rentabilidade.

Vantagens de investir em um fundo de ações

Investir em um fundo de ações também pode ser uma boa alternativa para investidores iniciantes que gostariam de contar com uma gestão profissional de portfólio e diversificação nos investimentos na Bolsa.

Como os fundos de ações são geridos por gestores profissionais que tomam as decisões de investimento, o investidor também não precisa lidar com burocracias como recolhimento de impostos em caso de venda de ativos.

Uma outra vantagem extra é que os fundos de ações não têm a cobrança do come-cotas, o imposto que é cobrado de outros fundos, como os multimercado e de renda fixa.

Desvantagens de investir em um fundo de ações

Para remunerar os administradores e gestores do fundo, é cobrada uma taxa de administração. Em alguns casos, também pode ser cobrada a taxa de performance, um percentual em cima dos rendimentos que só é cobrado caso o fundo ultrapasse algum benchmark determinado.

Esse tipo de fundo também tem uma cobrança de 15% de Imposto de renda sobre a rentabilidade.