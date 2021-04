Investindo sem medo SALVE O SEU PROGRESSO

O que são LCI e LCA? Quais as vantagens e as desvantagens?

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) são dois investimentos da renda fixa que se popularizaram nos últimos anos. Elas são recomendadas para o investidor que deseja um rendimento próximo ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) com segurança e isenção de impostos.

A LCI é um título de renda fixa lastreado em crédito imobiliário, emitido por bancos e instituições financeiras para financiar o setor. Ele remunera o investidor com uma taxa pré-determinada no vencimento do título.

A LCA é um título de renda fixa emitido por bancos e instituições financeiras com o objetivo de captar recursos para o agronegócio. Quem investe em uma LCA está emprestando dinheiro para que o banco financie o agronegócio.

LCI e LCA: quais as diferenças?

As LCIs e as LCAs possuem muitas semelhanças: são emitidas por instituições financeiras, são isentas da cobrança Imposto de Renda, são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até o limite de 250 mil reais e os recursos captados por meio dessas aplicações só podem ser destinados para áreas específicas. Essa é a principal diferença: os recursos da LCI são destinados ao mercado imobiliário, e os da LCA, para o agronegócio.

Isso não significa que o investidor está aplicando diretamente no mercado imobiliário ou no agronegócio, mas que está, de certa forma, ajudando a financiar esses dois setores importantes da economia nacional.

Nos demais aspectos, como liquidez, rendimento e tributação, as LCIs e as LCAs são semelhantes. O rendimento vai variar caso a caso, mas ela pode ser prefixada, pós-fixada -- atrelada a um indexador, como o CDI -- ou híbrida, cujo rendimento prevê uma taxa fixa mais uma variação que pode ser um índice de inflação.

Vantagens de investir em LCI e LCA

As LCIs e as LCAs são um investimento de renda fixa muito procurados por investidores porque oferecem um benefício fiscal importante: são isentas de Imposto de Renda. Isso significa que toda a rentabilidade obtida já é líquida. É uma característica que as distinguem de outros investimentos de renda fixa, como CDBs, títulos do Tesouro Direto e debêntures.

Uma vantagem extra é que, como a LCI e a LCA são emitidas por bancos e instituições financeiras, contam com a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em caso de quebra do emissor.

Desvantagens de investir em LCI e LCA

A liquidez com restrições é considerada a principal desvantagem de LCIs e LCAs. Em geral, é preciso esperar um prazo de carência que costuma ser de três meses ou o vencimento do papel, em prazos como um ano, para resgatar o investimento e transformá-lo em recursos que podem ser acessados em sua conta.

Como escolher entre LCI e LCA

Como a rentabilidade de cada título vai depender do emissor do título, a escolha sobre o investimento mais adequado vai depender de uma análise do rendimento e do prazo de vencimento, aliada ao perfil de investidor e ao objetivo financeiro de cada aplicação.