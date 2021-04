Quais as minhas alternativas? SALVE O SEU PROGRESSO

O que são minicontratos?

Minicontratos são contratos futuros de compra e venda de ativos com valores mais baixos, negociados no mercado entre investidores que buscam garantir uma cotação de um papel ou obter rentabilidade a partir da oscilação de preço dos ativos.

Os contratos futuros possibilitam que o mercado faça negociações usando como base as expectativas futuras para um determinado ativo como um índice, uma moeda ou commodities.

Os minicontratos foram desenvolvidos pela B3 com o objetivo de atender investidores com menor capital para investir na Bolsa de Valores com interesse em mercado futuro. Assim como os chamados contratos cheios, os minicontratos também trabalham com margem de garantia.

Quais são os tipos de minicontratos?

Existem muitos tipos de minicontratos. Mas dois deles são mais utilizados e conhecidos: o mini-índice Bovespa e o minidólar Futuro.

Mini-Índice Bovespa ou Minicontrato de Índice Futuro Ibovespa

Esse minicontrato reflete a expectativa futura sobre as ações das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, que compõem o Ibovespa. Esse índice também serve como uma referência do mercado de renda variável.

Minidólar Futuro ou Minicontratos de dólar

Este minicontrato é uma das formas de investir em dólar futuro e negocia, em reais, a cotação equivalente a 1.000 dólares. Para as empresas exportadoras, o objetivo desse investimento é fixar uma cotação da moeda americana. Para o investidor em geral, a meta é ter retornos a partir das oscilações nas cotações de câmbio, além de servir como um mecanismo de proteção, ou hegde, para a carteira de investimentos.