Quais as minhas alternativas? SALVE O SEU PROGRESSO

O que são opções de ações?

Opções são instrumentos derivativos negociados no mercado financeiro que representam um contrato que dá a seu titular o direito de comprar ou vender um determinado ativo. Essa possível compra é feita em uma data especificada e por um preço pré-estabelecido, chamado preço de exercício ou strike.

Quer saber qual o setor mais quente da Bolsa? Assine a EXAME Invest Pro!

Existem dois protagonistas principais no mercado de opções: o lançador do título, aquele que se compromete a realizar o negócio estabelecido no futuro, e o titular das opções, que é quem compra o direito de exercer a opção. Como se trata de um contrato de compra e venda entre dois investidores que acontecerá no futuro, ele também é chamado de contrato futuro.

Tipos de opções

Existem dois formatos de opções negociadas no mercado brasileiro: as opções de compra, também chamadas de call, e as opções de venda, também chamadas de put.

A primeira confere ao seu titular o direito de comprar um ativo em uma data futura por um preço determinado, enquanto a put concede o direito de vender um ativo na data do vencimento da opção por um preço previamente combinado.

Esse é um instrumento utilizado em investimentos e especulações. E se o titular da opção decidir não exercer sua opção, deixar de comprar ou vender um ativo, a opção expira ou “vira pó” como se costuma dizer no mercado.

As opções podem ser negociadas na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão.