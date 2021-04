Tipos de investimentos SALVE O SEU PROGRESSO

O que são os fundos imobiliários?

Fundos imobiliáriossão recursos de investidores alocados em ativos do mercado imobiliário. Podem ser ativos físicos, como prédios comerciais, galpões logísticos, shoppings centers ou edifícios residenciais; ou atrelados a títulos desse mercado, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

Como aproveitar a retomada para ganhar com imóveis? A EXAME Academy fará de você um especialista no setor

Nos fundos de investimento imobiliários (conhecidos como FIIs), assim como em outros fundos, os investidores compram cotas e se tornam cotistas do fundo.

Fundos imobiliários x outros fundos de investimento

Mas há uma diferença fundamental dos fundos imobiliários para os fundos de investimento mais conhecidos, como os de renda fixa, os multimercados e os de ações: os FIIs são fundos fechados, como se fossem condomínios.

Isso significa que, uma vez vendidas todas as cotas, só é possível entrar por meio da negociação com detentores das mesmas.

Rentabilidade dos fundos imobiliários

O rendimento dos FIIs está atrelado ao pagamento do aluguel pelos ativos imobiliários que constam do patrimônio de cada fundo.

Se for uma laje corporativa, a fonte de receita será o aluguel pago pelas empresas que são inquilinas; se for um shopping center, as receitas serão o pagamento de aluguel das lojas e outras fontes, como a cobrança de estacionamentos e de serviços oferecidos.

Cada investidor tem direito a receber um rendimento proporcional ao número de cotas que possui nos fundos. Esse rendimento pode variar conforme as negociações de contratos de aluguel. Por essa razão, FIIs são considerados ativos de renda variável.

Como investir em FIIs?

Investir em um fundo imobiliário é diferente de escolher fundos de investimento como fundos de ações ou de renda fixa: as suas cotas são negociadas na B3, a bolsa brasileira, com oscilações diárias e liquidez que vai variar de fundo para fundo.

Fundos de ações, multimercados e de renda fixa, por sua vez, permitem ao investidor ingressar a qualquer momento por meio de uma corretora ou um banco, desde que estejam abertos para captação e que a pessoa disponha dos valores mínimos de entrada.