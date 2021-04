Mapa do Tesouro Direto SALVE O SEU PROGRESSO

O que são os juros semestrais no Tesouro Direto?

Os títulos do Tesouro Direto com juros semestrais pagam, a cada seis meses, o rendimento proporcional ao valor e ao período da aplicação. Também chamado de cupom semestral, esse rendimento é calculado de acordo com a taxa de juros contratada no momento da compra do título.

Quais são os títulos que pagam juros semestrais

Existem dois títulos do Tesouro Direto que pagam juros -- ou cupons -- semestrais:

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antiga NTN-B ou Nota do Tesouro Nacional - Série B). Esse título tem sua rentabilidade atrelada à variação do IPCA, acrescida de uma taxa de juros prefixada no momento do investimento.

Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (antiga NTN-F ou Nota do Tesouro Nacional - Série F). Esse título tem sua rentabilidade definida no momento da aplicação, assim como o Tesouro Prefixado, antiga LTN, ou Letra do Tesouro Nacional.

A principal diferença dos títulos com juros semestrais é que seu rendimento é pago ao investidor ao longo do tempo, por meio dos cupons semestrais de juros. Na data de vencimento do título, no momento de resgate do valor de face -- o valor investido somado à rentabilidade do título do Tesouro Direto --, o investidor receberá o pagamento do último cupom de juros.

Os títulos que não levam “juros semestrais” no nome também rendem juros, mas o seu rendimento não é distribuído periodicamente nem de forma antecipada, antes do vencimento do papel. Ele é pago de uma vez no final.

Vantagens e desvantagens dos juros semestrais

Os títulos que pagam juros semestrais podem servir para complementação de renda.

Uma das desvantagens é a incidência do Imposto de Renda (IR) sobre os juros pagos semestralmente. Essa cobrança é calculada a partir da tabela regressiva do IR em aplicações de renda fixa.

Também é preciso levar em conta que não se trata de um rendimento adicional, uma vez que este valor semestral será descontado do montante final.