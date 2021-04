Mapa do Tesouro Direto SALVE O SEU PROGRESSO

O que são títulos do Tesouro pós-fixados?

O Tesouro pós-fixado é um título do que remunera o investidor de acordo com a variação de um indexador, que é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia fixada pelo Banco Central.

Isso significa que é possível estimar o retorno do investimento ao longo do tempo acompanhando a Selic, ainda que só será possível saber exatamente quanto o título rendeu na data do resgate.

Como funciona

O Tesouro Pós-fixado é um investimento de renda fixa considerado um dos mais seguros existentes, uma vez que o indexador do rendimento é também a referência para o custo do dinheiro no mercado.

Como o indexador é a taxa Selic, isso significa que o rendimento sobe quando a taxa básica é elevada pelo Banco Central; e diminui quando a taxa é reduzida.

Quais são os títulos do Tesouro Pós-fixado

Existe apenas um título do Tesouro Direto com rendimento pós-fixado: o Tesouro Selic, que era chamado anteriormente de Letra Financeira do Tesouro, a LFT. Como o nome já diz, seu rendimento está atrelado à Selic, a taxa básica de juros da economia.

O Tesouro Selic é um investimento muito utilizado para reserva de emergência, uma vez que conta com segurança, liquidez (isso significa que é facilmente negociável) e não sofre grandes variações de rendimento com a chamada marcação a mercado (atualização do título pelo seu preço de mercado), como é o caso dos títulos do Tesouro Prefixados.

Atualmente existe um título disponível para negociação:

Tesouro Selic 2025

É um título que tem vencimento em 1º de março de 2025, recomendado para quem deseja realizar investimentos com objetivos de curto e médios prazos.

Outros títulos do Tesouro Direto

Além dos títulos Prefixados e Pós-fixados, existem os títulos híbridos, que oferecem aos investidores tanto uma taxa prefixada quanto uma rentabilidade que é atrelada a um indexador.

Esses títulos híbridos são o Tesouro IPCA + (a antiga Nota do Tesouro Nacional -- Série B Principal, ou apenas NTN-B Principal) e o Tesouro IPCA+ com juros semestrais (a antiga Nota do Tesouro Nacional -- Série B, ou apenas NTN-B). Eles remuneram os investidores com uma taxa predefinida no momento da compra somada à variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).