Quem é você no mundo dos investimentos SALVE O SEU PROGRESSO

Perfil de investidor: quais são e como descobrir o seu?

Toda pessoa precisa conhecer o seu perfil antes de começar a investir. Para isso existe o perfil de investidor: o resultado de uma análise que identifica objetivos, necessidades e prioridades do investidor, além da sua tolerância ao risco. Ele será classificado como conservador, moderado ou agressivo.

Esse processo de identificação e análise do perfil de risco do investidor também pode ser chamado de suitability, que é o termo em inglês. Ele é calculado por meio de um questionário que o investidor precisa responder sobre suas prioridades, prazos e sua relação com perdas nos investimentos.

Essa é uma etapa fundamental para quem está começando a investir, porque ajudará a entender os limites que essa pessoa terá na alocação dos seus ativos.

Com essas informações, fica mais fácil para o investidor traçar sua estratégia de investimentos e encontrar produtos que sejam mais adequados ao seu perfil.

Tipos de perfil de investidor

São três os perfis de investidor mais comuns, cada um com suas características.

1. Conservador

O investidor conservador abre mão de perseguir uma rentabilidade maior, porque prioriza a segurança nos seus investimentos e tem baixíssima tolerância ao risco. Esses investidores têm maior necessidade de preservação do patrimônio e liquidez.

Por causa dessas razões, investem normalmente em ativos da renda fixa, como títulos do Tesouro Direto, CDBs, CRIs e CRAs, e s.

2. Moderado

O perfil moderado é associado ao investidor que aceita um pouco mais de risco em busca de uma rentabilidade maior. Ele vai acessar investimento conservadores como a renda fixa, mas, como tem disposição para ativos mais arriscados, pode investir um percentual da carteira em produtos de renda variável, como ações e fundos imobiliários.

3. Arrojado (ou agressivo)

O investidor arrojado, também chamado de agressivo, é aquele que busca de retornos ainda mais altos, abre mão de parte da segurança e investe um percentual maior da sua carteira em investimentos mais arriscados. Ações são uma das alternativas mais comuns, mas a carteira pode incluir ainda opções e contratos futuros.

Agora que você já tem uma noção inicial dos tipos de investidores, saiba como começar a investir com o curso O Manual do Investidor, da EXAME Academy.