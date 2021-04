O que saber para escolher SALVE O SEU PROGRESSO

Quais são as vantagens e as desvantagens de fundos?

Fundos de investimento têm vantagens e desvantagens, assim como as demais aplicações. Entre as vantagens estão o acesso a uma gestão profissional do portfolio e de riscos, a diversificação da carteira e o acesso a ativos sofisticados. Entre as desvantagens estão as taxas e os tributos que podem impactar os rendimentos.

Vantagens de investir em um fundo

Investir em um fundo pode ser uma boa alternativa para investidores iniciantes que gostariam de contar com uma gestão profissional de portfólio e diversificação nos investimentos, além de dar ao investidor a possibilidade de investir em produtos com valor mínimo de aporte muito alto ou de expor seu patrimônio a outros mercados.

Como os fundos de ações são geridos por gestores profissionais que tomam as decisões de investimento, o investidor também não precisa lidar com burocracias como recolhimento de impostos em caso de venda de ativos.

Desvantagens de investir em um fundo

Para remunerar os administradores e gestores do fundo, é cobrada uma taxa de administração. Em alguns casos, também pode ser cobrada a taxa de performance, um percentual em cima dos rendimentos que só é cobrado caso o fundo ultrapasse algum benchmark determinado.

Os fundos de investimento também contam com regras de tributação próprias, como o come-cotas, para fundos multimercados, cambiais e de renda fixa.