Decidindo os primeiros passos SALVE O SEU PROGRESSO

Qual o melhor investimento para a aposentadoria?

Os melhores investimentos para aposentadoria são aqueles focados no longo prazo. Mas determinar as melhores opções dependerá de fatores como o perfil do investidor, o valor disponível para ser destinado a esse objetivo e o horizonte de investimento, ou seja, quanto tempo o dinheiro ficará alocado no ativo escolhido.

Faça o teste de Perfil de Investidor(a) da EXAME e ganhe relatórios gratuitos de acordo com resultado, para você garantir sua aposentadoria da melhor forma.

Aposentadoria para cada perfil

Para investidores com perfil conservador os desafios são maiores quando a Taxa Selic está baixa. Mas existem diversas alternativas como alguns de renda fixa com rentabilidade pós-fixada, ativos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA+, e fundos de renda fixa, crédito privado e específicos de previdência privada.

Investidores com perfil moderado podem incluir fundos multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários e outros ativos de renda variável.

Investidores com perfil agressivo poderiam investir percentuais maiores de seu patrimônio em ativos com maior volatilidade, mas isso também depende do horizonte de tempo para o investimento.

Mesmo que o investidor em questão tenha o perfil agressivo, por exemplo, não seria ideal investir uma parcela muito grande em renda variável se o momento de aposentadoria e resgate acontecerá no curto ou médio prazo.