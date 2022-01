10 apps para controlar o orçamento e os investimentos em 2022

Controlar melhor os gastos e olhar de perto os rendimentos de sua carteira de investimentos está entre suas metas para 2022? Então comece a cumprir o objetivo baixando um aplicativo no celular ou acessando sites.

Engana-se quem pensa que a tarefa é cansativa e precisa ser feita manualmente. Alguns apps, como o Guiabolso e Gorila puxam de forma automática os dados da conta corrente, gastos no cartão de crédito e investimentos da ou do banco.

A seguir, listamos 10 aplicativos e planilhas para ajudar a manter o orçamento e os investimentos sob controle no novo ano:

Mobills

O aplicativo Mobills permite categorizar gastos, emitir relatórios na nuvem e inclui gráficos de acompanhamento do fluxo de dinheiro. O usuário pode planejar suas finanças por meio de metas de gastos por categoria, acompanhando a evolução das despesas durante o mês. Gratuito, o app está disponível para Android e iOS.

Finanças+

Gerenciador financeiro inserido dentro do app do BTG+, banco de varejo do BTG Pactual, possibilita traçar limites para gastos em cada categoria e cadastrar lembretes de acordo com a evolução das despesas. Os dados são atualizados em tempo real. Enquanto o cliente movimenta a conta corrente e usa o cartão, a ferramenta analisa a maneira como o dinheiro é gasto. Disponível para aparelhos com sistema Android e iOs.

Money Lover

O aplicativo Money Lover permite gerenciar despesas e criar orçamentos. Quando o orçamento limite é atingido, o app envia uma notificação ao usuário. Também lembra das faturas a vencer e oferece um “modo viagem” que facilita a organização do orçamento durante as férias. O aplicativo está disponível para smartphones com sistema operacional Android e iOS.

Gestor de Orçamento e Despesas

O aplicativo possibilita adicionar transação com apenas alguns cliques e automaticamente cria um gráfico mostrando padrões de gastos (despesas e rendimentos). Oferece relatórios detalhados para cada período de tempo e categoria de operação. É possível ordenar as operações por data ou quantidade. Aceita diversas moedas e mostra taxas de câmbio em tempo real. Disponível para aparelhos com sistema Android e iOs.

Guiabolso

O Guiabolso sincroniza todas as despesas automaticamente, puxando as informações dos aplicativos dos bancos, processo que a fintech garante ser seguro. O aplicativo alerta quando o usuário gasta muito (é possível pre-definir quanto se deseja gastar por mês com cada categoria de despesa) e oferece serviços adicionais, como empréstimos pessoais. O app está disponível para smartphones com sistema operacional Android e iOS.

Organizze

O aplicativo Organizze funciona sem internet e não coleta dados bancários. O app permite categorizar receitas e gastos, mostra relatórios e envia alertas de contas a pagar e a receber. O usuário pode ter dois tipos de conta: uma gratuita e uma paga. Na conta premium é possível criar metas de gastos por mês e incluir mais de uma conta e cartão. O aplicativo está disponível para smartphones Android e iOS.

Minhas Economias

Além de sincronizar dados de contas bancárias, cartões de crédito e investimentos na nuvem, assegurando o backup dos dados, o app Minhas Economias também tem um "gerenciador de sonhos" que ajuda no planejamento pessoal. A ferramenta é gratuita e funciona no computador ou no smartphone, por meio dos aplicativos para Android e iOS.

Real Valor

No app Real Valor é possível acompanhar o rendimento da carteira de investimentos consolidada, importar histórico de transações de forma automática e comparar ativos. É possível também ver em tempo real o impacto das oscilações do mercado nos investimentos. Gratuito, está disponível para os sistemas operacionais Android e iOs.

Kinvo

O Kinvo cadastra investimentos distribuídos por corretoras e bancos e permite acompanhá-los de forma mais simples e centralizada. Usuários premium podem cadastrar ativos no exterior, como REITs, e ADRs e saber a rentabilidade real da carteira abatida da inflação. Também envia notificações sobre pagamento de proventos e títulos que estão para vencer. O app gratuito está disponível para aparelhos com sistema operacional Android e iOs.

Gorila

O Gorila consolida investimentos e atualiza seus valores automaticamente, inclusive o de ativos no exterior. Também gera relatórios de rentabilidade da carteira, de ativos agrupados e isolados. Outra funcionalidade é uma lista com pagamento de , juros e outros proventos. O app pode ser baixado em aparelhos com sistema Android e iOs.