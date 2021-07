10 mil bolsas de estudos; vendedor de vacina na CPI e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (1) para começar o dia bem informado:

PMIs, Petro levanta R$ 11,4 bi, Opep e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam, com sinais de recuperação econômica; dados da indústria europeia superam expectativas

MRV dá 10.000 bolsas para cursos online de tecnologia — e quer contratar

Alunos dos cursos online gratuitos poderão ser contratados pela construtora para vagas presenciais e de home office. Veja como fazer a inscrição

CPI ouve vendedor que denunciou corrupção na compra de vacinas

Luiz Paulo Dominguetti será ouvido no lugar de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, que conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de permanecer em silêncio

De ator a day trader: Márcio Kieling conta como ganha R$ 500 por dia na B3

Há um ano, Márcio Kieling se interessou pelo mercado financeiro e estudou para ser day trader. Ele alerta sobre falsos mentores na internet

Nem o RH escapa: o que a geração Z acha 'cringe' nas entrevistas

A consultoria PageGroup verificou que situações em processos seletivos são "cringe" para os mais jovens, o termo da vez

Anvisa libera doses da vacina da Janssen após Saúde enviar documentos

As vacinas chegaram ao Brasil em duas remessas há mais de quatro dias, mas ainda não haviam sido distribuídas

Alta da impulsiona demanda por fundos de

Relatório de análise de fundos do BTG Pactual digital aponta produtos que tendem a se beneficiar do movimento de aperto monetário

Google e Microsoft acabam com trégua de seis anos

A tensão entre as empresas escalou nos últimos tempos em meio a investigações sobre práticas anticompetitivas das big techs

100 anos do PC chinês: como os comunistas reinventaram o capitalismo

O Partido Comunista Chinês completa 100 anos em meio a uma história de repressão a opositores e crescimento econômico acelerado. Seu objetivo no futuro: transformar a China não apenas na maior economia global mas em uma nação rica

Os comunistas chineses que foram de rebeldes a governantes

Em novo livro sobre os 100 anos do Partido Comunista Chinês, o pesquisador Anthony Saich, da Universidade Harvard, narra a história de idas e vindas do partido

Política e mundo

Lira não vai analisar 'superpedido de impeachment' contra Bolsonaro

"Vou esperar a CPI, está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial", disse o presidente da Câmara em tom irônico

Xi celebra avanço irreversível da China no centenário do Partido Comunista

Fundado por alguns militantes em julho de 1921, o Partido Comunista da China (PCC) lidera a potência mundial e tem a firme intenção de continuar se impondo no cenário internacional

Cúpula reúne Arnold Schwarzenegger e Greta Thumberg para discutir o clima

O astro de 'Exterminador do Futuro' e a jovem ativista sueca possuem uma amizade de longa data em prol do meio ambiente

Por que Tóquio representa uma nova era para os Jogos Olímpicos

Com uma nova plasticidade e com valores contemporâneos, modalidades como skate, surfe e BMX invadem a tradição hierarquizada da competição; Jogos começam em 23 de julho

Enquanto você desligou…

Investidores LGBTQ+ são diferentes? Pesquisadoras rebatem estudo do UBS

Doutoras em Administração levantam debate após recente relatório do banco suíço apontar que pessoas LGBTQ+ deveriam de forma diferente de heterossexuais cisgêneros

Emprego em casa: empresas têm 266 vagas com home office

Procurando por uma oportunidade para trabalhar em casa? Confira as empresas com vagas abertas agora

Volvo empresta carros de graça por 96h (e sem pegadinhas)

Programa permite "alugar" até SUV de luxo, que custa R$ 504.950, sem ter de pagar nada; nem mesmo o seguro

Gigante de pagamentos vai levar bitcoin e a 650 bancos

NCR anuncia parceria com empresa de investimentos para permitir que clientes de 650 bancos dos EUA possam comprar, vender e guardar criptoativos

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e no Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no período, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores. Na Zona do Euro, é divulgada a taxa de desemprego referente ao mês de maio.

Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA. No Brasil, sai o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

“Às vezes, quando você inova, comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações” -- Steve Jobs.

Abertura de mercado

