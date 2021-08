10 multas de trânsito mais incomuns e quanto elas custam

Pensando nisso, o Departamento de Trânsito listou 10 situações que alguns condutores desconhecem, mas são passíveis de multa com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Confira abaixo:

1- Jogar bituca de cigarro da janela do carro: atirar o restante do cigarro pela janela é considerada uma infração de trânsito e se enquadra no artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro: Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias.

Infração: média (4 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 130,16

Competência da infração: municipal

2- Passar por cima de poças d’água e molhar pedestres na rua: o motorista que molhar quem estiver passando na rua pode ser multado pelo artigo 171 do Código de Trânsito Brasileiro.

Infração: média (4 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 130,16

Competência da infração: municipal

3 – Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto: seu time foi campeão e você foi para a rua comemorar? Cuidado! Buzinar sem parar pode fazer com que você receba uma multa na sua casa. O mesmo vale para os motoristas impacientes no trânsito. É o que determina o artigo 227.

Infração: leve (3 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 88,38

Competência da infração: municipal

4 – Se maquiar ou comer apoiando o volante com o braço: os condutores que realizam certas atividades dentro do veículo precisam estar atentos, pois podem receber uma multa. Se maquiar ou comer apoiando o volante com o braço pode ser interpretado como dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, com base no artigo 169 do Código de Trânsito.

Infração: leve (3 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 88,38

Competência da infração: estadual e municipal

5 - Trafegar abaixo do limite permitido para a via: dirigir acima da velocidade máxima permitida além de ser um risco no trânsito em provocar acidentes pode gerar uma multa. E dirigir muito devagar também. Segundo o artigo 219 do código de trânsito, não é permitido transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita.

Infração: média (4 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 130,16

Competência da infração: municipal

6 - Trafegar com o pisca-alerta ligado: é preciso ter cuidado ao utilizar o pisca-alerta no veículo. Com base no artigo 251 do CTB, o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência pode se tornar uma multa de trânsito. O pisca-alerta do carro só deve ser ligado que não seja em caso de urgência.

Infração: média (4 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 130,16

Competência da infração: municipal

7-Transporte de pet à esquerda, entre braços e pernas: o artigo 252 do CTB determina que o transporte de animais (e de pessoas) à esquerda ou entre os braços e pernas é uma infração de trânsito. Por isso, é recomendável que os bichinhos sejam levados de maneira adequada nos veículos, seja por uma caixa de transporte, cadeirinha para pet ou cinto de segurança especial.

Infração: média (4 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 130,16

Competência da infração: estadual

8 - Dirigir de salto alto: quem dirige de sapato de salto alto infringe a lei. A infração consta no artigo 252. O inciso IV indica que usar calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais é uma infração de trânsito.

Infração: média (4 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 130,16

Competência da infração: estadual

9 – Fumar ao volante: Segundo o Detran, o artigo 252 do Código de Trânsito informa que dirigir com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo é uma infração de trânsito

Infração: média (4 pontos na CNH)

Penalidade: multa de R$ 130,16

Competência da infração: estadual

10 - Adesivar completamente o para-brisa traseiro: cuidado com os adesivos que possam comprometer a visão do motorista. Segundo o artigo 230, conduzir o veículo com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo é uma infração grave e o veículo é retido para regularização.