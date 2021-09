1000 dias de Bolsonaro; eleição apertada na Alemanha e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (27) para começar o dia bem informado:

Reformas, inflação e desemprego: os 1000 dias de Bolsonaro na economia

Para analistas, agenda prometida avançou pouco e desempenho do PIB está descolado da média mundial

Alemanha entra em período de incerteza após eleição apertada

Liderado pelo ministro das Finanças e vice-chanceler Olaf Scholz, o Partido Social-Democrata (SPD) lidera com 25,7% dos votos. O partido de Merkel aparece em 2º lugar com 24,1% dos votos

Peter Thiel enganou o Vale do Silício, diz autor de biografia de ex-PayPal

O jornalista americano Max Chafkin, autor de The Contrarian, uma biografia do investidor Peter Thiel lançada neste mês, retrata a intimidade de uma das personalidades mais controversas do Vale do Silício

Alta do petróleo, BCE e Fed, planos do Carrefour e o que move o mercado

Barril de petróleo renova máxima desde 2018 em meio à queda de restrições em função da pandemia

Infracommerce compra Synapcom por R$ 1,2 bilhão

A aquisição, realizada cinco meses após o IPO da Infracommerce, faz a empresa dobrar de tamanho

Minério de ferro volta a superar US$ 120 após maior recuo em um ano

Reposição de estoques de siderúrgicas antes de feriado na China sustenta ganhos da commodity

Nasa deve lançar hoje satélite para observar mudanças do clima em detalhes

A missão Landsat 9 continuará a função de um programa espacial da década de 1970, que monitora e gerencia recursos da Terra, como plantações, água e florestas

ZAP+ reposiciona as marcas e foca na transformação do mercado imobiliário

Após a aquisição pela OLX Brasil, o ZAP+ vem se consolidando com mais de 16 milhões de anúncios imobiliários

Nuvem de poeira atinge cidades do interior paulista; veja vídeo

Moradores das cidades afetadas relataram o fenômeno climático nas redes sociais, que pode chegar a até 10 quilômetros de altura

Brasil já tem rodízio de água em SP e multa por desperdício em MG

Previsão é que na primavera chuvas continuem abaixo da média histórica; escassez já faz população mudar hábitos e até compromete sustento

Energia térmica, mais cara e suja, vai pesar no seu bolso até 2025

Opção do governo para evitar risco de apagão chega a custar quatro vezes mais

PEC dos Precatórios: relator apresenta plano de trabalho nesta segunda

Na semana passada, Lira e Pacheco se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e informaram que pretendem encaminhar uma solução que não inclui parcelamento de dívidas

Da MP da Eletrobras a regra eleitoral: Congresso avalia vetos de Bolsonaro

Para que um veto do presidente da República seja derrubado é necessário o apoio mínimo de 257 votos na Câmara e 41 no Senado

China quer reduzir número de abortos com "fins não médicos"

Depois de anos tentando limitar o crescimento populacional, a China promete políticas destinadas a encorajar famílias maiores

Nova regata de veleiros no Ártico alertará para mudanças climáticas

De acordo com nota, a regata "não poderia existir sem o aquecimento global, porque o degelo na Passagem do Noroeste é o que permite transitar por essa rota marítima estratégica"

Lituânia manda população jogar fora celulares da Xiaomi; entenda

Um relatório do governo indica que a empresa teria tecnologia para censurar pesquisas feitas em smartphones da marca; a Xiaomi nega

Como o TikTok de uma adolescente afetou milhares de pesquisas científicas

Vídeo de menos de um minuto ultrapassou 4 milhões de visualizações e interrompeu o trabalho de 4.600 estudos; entenda o motivo

Nesta segunda-feira (27), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” -- Arthur Ashe.

