15 dicas para não cair em golpes durante as compras de Natal

Com a proximidade do Natal e o recebimento do , consumidores saem às compras seja no varejo de rua, shoppings ou ainda aproveitam as facilidades oferecidas pelos sites e lojas virtuais para adquirirem os presentes.

Com a agitação de final de ano, quadrilhas especializadas se aproveitam para aplicar golpes, que causam prejuízo, especialmente usando a tática da engenharia social, que consiste na manipulação do usuário para que ele lhe forneça informações confidenciais e para o roubo de dados pessoais.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que o consumidor deve redobrar os cuidados para fazer suas compras, e lembra que nesta época do ano são comuns abordagens de criminosos com páginas falsas que simulam e-commerce; promoções falsas enviadas por e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp e a criação de perfis falsos que investem em mídia pra aparecer em páginas e stories de redes sociais.