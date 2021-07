200 vagas no QuintoAndar; o capacete que lê mentes e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Alta do petróleo, Cury, Helbor, Ânima e Ser e o que mais move o mercado

Desentendimentos sobre aumento de produção impulsionam do barril, que bate maior nível desde 2018

Correios: governo decide vender toda a estatal em leilão único

Empresa será vendida a um único comprador em certame previsto para março. Projeto precisa ser aprovado pelo Congresso e envolve mudanças na regulação

Após anunciar expansão, QuintoAndar abre mais de 200 vagas de emprego

As vagas estão abertas para profissionais de todo o Brasil e com oportunidade de trabalho remoto

Como um capacete de US$ 110 mi quer ler os pensamentos da sua mente

Um empreendedor americano está dedicando a vida para criar um aparelho capaz de ler o cérebro humano, mas, para isso, vai precisar superar uma série de desafios

O grande medo dos millennials e da geração Z no Brasil: ficar desempregada

Segundo um estudo feito pela Delloite, a pandemia fez com que alguns fatores ganhassem força para as novas gerações

Wiz entra no mercado de financiamento imobiliário em parceria com o Itaú

A companhia, que já oferece seguro e consórcio, fechou uma parceria com o Itaú e oferecerá financiamento imobiliário do banco

FipeZap: imóveis registram em junho maior alta de preço desde 2014

O balanço parcial do primeiro semestre de 2021 aponta alta nominal de 2,17%. Em12 meses, o avanço nominal foi de 4,76%.

Embraer abre programa para engenheiros, que permite criar o próprio avião

Programa de Especialização em Engenharia completa 20 anos em 2021 e está com inscrições abertas; no fim, engenheiros projetam avião do zero

Política e mundo

Preços da gasolina, diesel e gás de cozinha aumentam hoje nas refinarias

Segundo a Petrobras, os reajustes acompanham a elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo e derivados

Projeto para barrar supersalários pode poupar R$ 3 bilhões

Texto deve ter requerimento de urgência votado nesta terça-feira

Senador protocola pedido para criar 'CPI da Rachadinha'

Senador Alessandro Vieira apresentou um pedido de abertura da CPI após denúncia envolvendo Bolsonaro em esquema de rachadinhas quando era deputado federal

Rio de Janeiro confirma dois novos casos da variante Delta do coronavírus

Os casos, dos moradores de Seropédica e São João de Meriti, foram registrados nos dias 16 e 17 de junho

Enquanto você desligou…

Festival de vinhos movimenta Petrópolis e região serrana do RJ

Segundo a organização, o Serra Wine Week representa aumento de até 15% nas reservas dos hotéis e pousadas e um incremento de até 20% na venda de vinhos nos estabelecimentos participantes

Região de Portugal aceitará turista imunizado com qualquer vacina

A medida possibilita, por exemplo, que brasileiros vacinados com a Coronavac possam visitar a região autônoma de Portugal

Agenda

Nesta terça-feira (6), a Zona do Euro divulga as vendas e os estoques no varejo no mês de maio e na atualização anual, ou seja, de janeiro até maio. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Frase do dia

“Contrate caráter. Treine habilidades” -- Peter Schutz.

Abertura de mercado

Exame Flash