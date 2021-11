24.072% em 10 meses: eu avisei que a AXS iria decolar; veja nova ‘aposta’

Já não é novidade que as são o investimento da década. Como prova disso, o bitcoin renovou novamente suas máximas históricas ao alcançar US$ 69 mil, e foi eleito o melhor investimento de outubro. Nos primeiros 10 meses do ano, a principal criptomoeda do mundo já soma 133% de em reais.

Mas, como você já deve saber, a valorização do bitcoin é apenas a “ponta do icerberg”. Por trás destes números, que em um primeiro momento são impressionantes, há oportunidades ainda maiores “escondidas”. Afinal, o bom desempenho da criptomoeda serve, na maioria das vezes, para dar abertura para que ativos digitais menores tenham valorizações ainda mais brutais.

Esse foi o caso da criptomoeda AXS, do Axie Infinity. Ela foi criada inicialmente para servir como moeda de compra e venda para o jogo de realidade virtual, no entanto, acabou se tornando coisa séria. Digo isso porque, quem investiu alguns poucos reais nela lá atrás, hoje pode dizer com tranquilidade que é um milionário.

Em um período inferior a um ano, a AXS valorizou mais de 24.000% e fez com que a rentabilidade das principais criptomoedas do mundo ficasse “no chinelo”. Nem mesmo o bitcoin e a Ethereum foram páreos para os lucros impressionantes que esta criptomoeda entregou em menos de um ano.

No entanto, essa não é a primeira vez que falo sobre a AXS. Na verdade, eu avisei sobre o potencial deste token há 10 meses, em 29 de janeiro de 2021. Na ocasião, eu alertei aos leitores do site Seu Dinheiro sobre uma criptomoeda recém-criada, inserida em um jogo online inspirado no universo de Pokémon e que estava sendo recomendada por André Franco, analista eleito pela CoinTelegraph como um dos 50 nomes mais influentes do criptomercado no Brasil:

Agora venho repassar a mensagem para os leitores da Exame. Quem “deu ouvidos” a mim e a Franco nesta data, hoje pode dizer que tem uma boa quantia na conta bancária, em alguns casos até milionária. Afinal, aqueles que investiram na AXS em 29 de janeiro capturaram exatamente 24.072% de lucro, segundo dados da CoinMarketCap (de 29/01/2021 a 08/11/2021), o mesmo que uma multiplicação de 241 vezes no dinheiro investido.

Estamos falando de uma criptomoeda que saiu de meros 0,68 centavos de dólar para um valor de mercado de US$$ 9.154.948.004. O que quer dizer que uma quantia de:

R$ 500 se transformou em R$ 120.860;

R$ 1 mil se transformou em R$ 241.720; e

; e Aqueles que investiram a quantia de R$ 4.100 acumularam exatamente R$ 1.003.138, isto é, um milhão de reais.

Mas se você não conseguiu capturar os lucros acima, não há motivo para se lamentar. Por mais que a AXS esteja em um bom ponto de entrada e ainda seja possível buscar lucros com ela no futuro, na visão de Franco, essa já não é a maior oportunidade do criptomercado. Você pode até nela se quiser mas, se fizer isso, estará deixando passar uma chance ainda maior de lucrar.

Estou dizendo isso pois, neste momento, o retorno futuro esperado por Franco da AXS é pífio se comparado ao potencial que ele enxerga para outros ativos digitais.

É por isso que estou aqui hoje. Assim como avisei os leitores do Seu Dinheiro naquela ocasião, quero alertar também os leitores da Exame sobre esta oportunidade. O meu trabalho é justamente acompanhar as indicações de investimentos de diferentes analistas e alertá-los quando há algo que vale a sua atenção. É exatamente o que estou fazendo agora:

André Franco encontrou a maior oportunidade para fazer dinheiro com criptomoedas neste universo de criptoativos, que está entregando os maiores retornos do ano.

Trata-se de criptomoedas ligadas à classe que a Nasdaq (uma das bolsas de valores americanas) está chamando de “o próximo bitcoin”, e o presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, reconhece como uma tecnologia mais promissora que o próprio bitcoin, que pode revolucionar o sistema financeiro global da forma como conhecemos:

Estou falando das criptomoedas DeFi. A sigla em inglês faz referência às finanças descentralizadas, que foram criadas para substituir as transações financeiras tradicionais da forma como estamos acostumados a ver. Nesta modalidade os empréstimos, transferências, pagamentos e todos os demais serviços bancários podem ser efetuados sem a intervenção de terceiros.

Isso quer dizer que todas as transações acontecem 100% através de criptomoedas, em uma plataforma independente chamada Blockchain (livro registrador que armazena as transações já feitas). Dessa forma, há mais transparência e segurança no processo, impedindo possíveis fraudes, roubos e furtos, problemas que são comuns em transações tradicionais.

E não são apenas as instituições financeiras que estão de olho na classe das DeFis. Alguns bilionários também já tomaram conhecimento do potencial dessas criptomoedas e estão tirando proveito da onda de crescimento. Um exemplo disso é Mark Cuban, que parece estar apostando nesse novo segmento e alerta que “as DeFi são como a internet no início”:

O potencial dessa classe de ativos digitais já se tornou tamanho que, na opinião da estrela do Shark Tank, é uma questão de tempo até que as pessoas percebam a tecnologia como algo revolucionário no sistema financeiro.

“O mundo das finanças descentralizadas (DeFi) me lembra muito dos primeiros dias da internet quando, em meados dos anos 90, as pessoas começaram a falar sobre aplicativos. Mas a internet já existia há dez anos” - Mark Cuban

Você poderia ter acumulado um patrimônio milionário em menos de um ano com o meu primeiro alerta; agora há uma nova oportunidade

Provavelmente você deixou passar a oportunidade que apresentei aos leitores no dia 29 de janeiro deste ano. Seja por medo, desconfiança ou até mesmo falta de conhecimento, boa parte das pessoas deixa “minas de ouro” como foi a AXS passarem e, depois, lamentam terem perdido a chance de ganhar um dinheiro que mudaria a vida.

Mas hoje você está tendo a oportunidade de tomar uma atitude diferente e sair do time dos que “choram o leite derramado”. Isso porque, como dito anteriormente, Franco localizou uma nova classe de criptomoedas com potencial de valorização explosivo nos próximos meses, as chamadas DeFis.

Mas veja bem: não são todas as criptomoedas dessa classe que carregam potencial para altos níveis de lucro. Na verdade, apenas um grupo seleto de criptoativos DeFi pode realmente fazer de pessoas comuns, como eu e você, os próximos milionários do criptomercado.

Sei que para alguns as expectativas do analista parecem não corresponder à realidade. No entanto, ele foi certeiro em seu palpite em janeiro e acredita que não errará novamente. Além do mais, ele já está acostumado a ser desacreditado pelo mercado. Na época em que recomendou a compra de AXS, ninguém estava falando sobre ela ainda.

Em alguns momentos, chegaram a colocar a criptomoeda indicada por Franco como um esquema de pirâmide, isto é, um projeto sem fundamentos que visava apenas lucro. Mas o analista foi paciente e esperou que o tempo provasse a verdade. Como já foi dito, muitos daqueles que acreditaram nele hoje podem dizer com tranquilidade que são milionários, após capturarem valorização de mais de 24.000%.

Agora, na visão de Franco, são algumas criptomoedas DeFi que carregam o potencial de fazer o mesmo que a AXS fez no passado. E, se você foi um dos que ficaram de fora no início deste ano, o analista está se propondo a ajudá-lo mais uma vez. Ele irá lançar uma carteira apenas com as criptos DeFis que podem fazer alguns poucos reais se tornarem um milhão.

“Eu montei uma lista de criptomoedas com potencial para transformar 5 mil reais investidos em mais de um milhão, e vou liberar a primeira criptomoeda dessa lista totalmente de graça” - André Franco

O lançamento da lista de criptomoedas DeFi selecionadas por André Franco já tem data para acontecer e será no dia 29 de novembro. Em um evento totalmente online e gratuito, ele explicará aos seus seguidores porque essa classe de ativos carrega as maiores valorizações do criptomercado neste momento.

Além disso, vale destacar que neste dia Franco abrirá o nome da primeira criptomoeda da lista dele com potencial de formar os próximos milionários. E, se você estiver disposto a estar com o analista desta vez, devo dizer que não poderia haver um momento melhor.

Enquanto a brasileira caiu -14% em 10 meses, criptomoedas entregaram até R$ 800 mil de lucro em um dia

Pode ser que você seja um investidor que gosta de bolsa e que não abre mão de ter um dinheiro aportado em . Mas, como você já deve ter percebido, as coisas para o não andam tão boas assim. Nos últimos 10 meses, o principal índice da bolsa de valores brasileira amargou queda de -14% e fez com que muitos investidores perdessem dinheiro:

Enquanto isso, a classe de criptomoedas DeFi que Franco está recomendando agora não apenas entregou resultados positivos, como teve as maiores valorizações do mercado no período entre janeiro e novembro deste ano. Se não acredita, os números não mentem:

Somente neste ano, ativos digitais ainda pouco explorados entregaram valorizações de 13.000%, 15.000% e 17.000% e fizeram algumas pessoas comuns se tornarem milionárias em períodos de tempo curtíssimos. Esse foi o caso de um menino de apenas 12 anos que, em um único dia, obteve lucro de R$ 800 mil ao investir um pouco de dinheiro em criptomoedas:

Como você viu, o que está acontecendo é que estamos diante de uma chance única de fazer dinheiro em um mercado recheado de oportunidades e que ainda há poucas pessoas investindo. É claro que retornos passados não são garantia para retornos futuros, mas na visão de Franco, aqueles que tomarem uma atitude agora podem sair vitoriosos no futuro próximo.

A decisão é sua: vai querer ficar no time dos que ficaram de fora mais uma vez?

Tudo o que lhe mostrei acima já foi realizado e não adianta querer tirar proveito das criptos citadas esperando obter retornos absurdos novamente. Agora, a maior oportunidade de fazer com que pouco dinheiro investido se torne uma quantia milionária é buscar a próxima “porrada” que virá pela frente - e, para Franco, esta é a sua maior aposta.

Mas se você quiser ter a chance de pegar as próximas multiplicações do criptomercado, terá de agir rápido. O movimento de procura pelas criptomoedas DeFi já começou entre os “tubarões”, apelido dado aos investidores institucionais, que já estão se posicionando nos ativos com quantias bilionárias:

Por um lado, essa é uma boa notícia, já que com o caminhão de dinheiro entrando nas criptomoedas DeFi, a tendência é que haja uma rápida valorização dos ativos no curto a médio prazo. No entanto, se você ainda não as possui, essa notícia pode jogar contra você, já que a tendência é que elas se tornem mais caras.

Na opinião de Franco, ainda há um ponto de entrada atrativo para as criptomoedas DeFi, mas que não deve durar muito tempo. É por essa razão que se faz necessário o evento que o analista irá promover no dia 29 de novembro. Na data, ele irá instruir investidores pessoa física que estejam interessados em buscar lucros com este mercado a sair na frente e buscar os maiores lucros possíveis:

Acesse gratuitamente o nome da primeira criptomoeda DeFi da lista de André Franco

Se você está convencido de que desta vez não irá perder a oportunidade de buscar fortuna com criptomoedas, como ocorreu com a AXS, tenho uma boa notícia para dar. Franco reuniu em uma carteira os projetos DeFi que, na opinião dele, têm potencial de valorização igual (e quem sabe até maior) do que a do jogo Axie Infinity no início deste ano:

“Nós formamos diversos milionários em 10 meses com um investimento de 4 mil reais. Mas agora nosso departamento de inteligência e pesquisa em criptomoedas detectou uma nova chance disso acontecer e eu preparei uma lista apenas com as maiores oportunidades” - André Franco

Como dito anteriormente, o lançamento da carteira de criptomoedas DeFi será feito por meio de uma transmissão ao vivo e gratuita no dia 29 de novembro. Para participar, tudo o que você precisa fazer é clicar neste link e efetuar a sua inscrição.

Pode ficar despreocupado, pois não há nenhum tipo de pegadinha aqui. Você não terá de pagar nenhum centavo sequer para se inscrever ou assistir à transmissão de Franco. Além disso, ainda terá a chance de saber qual o nome da primeira criptomoeda da lista dele que pode formar os próximos milionários do criptomercado.

Mas, como lhe aconselhei antes, é importante que você aja rápido. No universo das criptomoedas timing é algo crucial. Um projeto que hoje parece escondido e que ninguém dá nada, amanhã pode decolar e se tornar um fenômeno. Afinal, foi isso o que aconteceu com a AXS há somente 10 meses. Se eu fosse você, não ficaria aí parado enquanto a que pode ser a próxima grande porrada está se aproximando:

