2º fase do open banking; ação da Oi pode dobrar e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Segunda fase do open banking começa nesta sexta-feira; veja o que muda

O cliente vai permitir que uma instituição financeira acesse as informações de outra com a qual o usuário tem relação estabelecida

Ação da Oi pode mais do que dobrar de valor, diz BTG

Reestruturação da empresa para maior foco em fibra ótica deve impulsionar preços dos papéis, afirma analista na Abertura de Mercado desta sexta

Para 67%, empresas podem exigir vacinação de funcionário, diz EXAME/IDEIA

Em recente decisão, a Justiça do Trabalho confirmou a demissão por justa causa de uma funcionária que se recusou a se vacinar

É preciso que funcionários e empregadores falem sobre a vacina

Conversas sobre imunização, campanhas de informação e acompanhamento das empresas serão essenciais no retorno aos escritórios

CVC, JBS, Magalu, estreia da Kora Saúde e o que mais move o mercado

Investidores seguem atentos à agenda de resultados e de dados econômicos; BC divulga hoje "prévia do PIB"

Moraes pede prisão de Roberto Jefferson por ataques à democracia

Pedido foi feito pela Polícia Federal no inquérito sobre organização criminosa digital contra a democracia

Após IPO, Multilaser quer se tornar empresa global

A empresa brasileira, que abriu capital em julho, quer ampliar parcerias com empresas multinacionais e levar produtos para outros países da América Latina e de língua potuguesa

Dotz faz parceria com Premmia, da BR, que traz base de 17 mi de clientes

Parcerias com outros programas de fidelidade são forma de conquistar novos usuários com custo baixo

da Walt Disney supera expectativas com parques e streaming

Os parques temáticos da Disney receberam mais visitantes conforme as restrições por conta da pandemia foram aliviadas

Os planos da Lab, de Emicida e Fióti, após AmarElo e com estreia no GNT

Na entrevista exclusiva para a EXAME, Emicida e Fióti falaram sobre negócios, música e a nova série documental "Enigma da energia escura" que estreia 18 de agosto na GNT

Capitalista de risco tem US$ 800 milhões para startups climáticas

O capitalista de risco Chris Sacca quer que suas startups reduzam ou removam emissões idealmente na escala de bilhões de toneladas a cada ano

Govtech: ‘martelo’ eletrônico' de R$ 50 bi da PCP chega à cidade de SP

Portal de Compras Públicas fecha parceria com Prefeitura de São Paulo para otimizar licitações de compra de bens e serviços

Santander abre vagas para programa gratuito de UX e marketing digital

Os participantes com melhor desempenho vão ser selecionados para 150 bolsas de estudo

Startup que educa funcionários ‘da ponta’, Beedoo é avaliada em R$72 mi

A startup desenvolveu uma plataforma de treinamentos para empresas que desejam engajar e se comunicar com suas equipes operacionais, como times de telemarketing

Política e mundo

'Jabuti' de voucher para creche gera críticas no novo Família

Após ver a medida barrada no ano passado, governo tenta novamente apresentar voucher para educação, desta vez junto ao Auxílio Brasil. O risco é fazer uma discussão apressada sobre um tema complexo

Rio volta a aplicar 1ª dose nesta sexta, mas incerteza continua

Postos vão atender mulheres de 24 anos pela manhã, e homens da mesma faixa etária à tarde

EUA aprova 3ª dose da vacina contra covid para imunossuprimidos

Medida pretende diminuir os riscos de evoluções mais graves da covid em pessoas que podem ter dificuldade de gerar uma resposta adequada contra o vírus

Enquanto você desligou…

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Estreias da série documental “Untold: Brigas da NBA”, na Netflix, a série inspirada na coluna do New York Times “Modern Love”, na Amazon Prime, e “Cora” na Apple TV+

World Wine comemora aniversário com vinhos pela metade do

Com mais de 1500 rótulos de importação exclusiva, a marca está comemorando 22 anos em agosto e dando descontos de até 60% em vinhos e azeites

Agenda

A Zona do Euro divulga os dados da balança comercial, com números de importações e exportações. Por aqui, o IBGE divulga o IBC-Br de julho, índice que mede o ritmo da economia e é considerado uma prévia do PIB.

Frase do dia

“Tudo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia” – Johann Wolfgang von Goethe.

Abertura de mercado

