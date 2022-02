Três dicas para diversificar seu portfólio e construir riqueza

Seja para comprar um carro, imóvel, viajar ou até se aposentar, todas as pessoas possuem um sonho financeiro para ser alcançado. Para atingir estes objetivos, é importante que, além do trabalho, seja implementada uma boa gestão do dinheiro, visando principalmente a valorização de seus ativos, e para isso existem diversas de investimento. Porém, seu dinheiro em um único produto e esperar rendimento não é uma boa ideia.

“Muitas pessoas se perdem nas promessas de rentabilidade e esquecem de olhar para o outro lado, o da volatilidade”, Disse Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual, em um episódio da série “Construindo Riqueza”, publicado no canal da EXAME Academy no YouTube. Ao investir seu dinheiro, mais do que olhar para as possibilidades de valorização dos ativos, também é imprescindível se proteger de possíveis riscos associados.

E é para isso que serve a do portfólio: construir uma carteira que seja capaz de trazer o maior retorno correndo o menor risco. “Em 2020, com o cenário eleitoral, as taxas e valores envolvidos nas opções de investimento prometem variar e mostrar bastante volatilidade”, comenta Zanlorenzi, que também reforçou a importância de uma alocação inteligente para este ano.

Veja, abaixo, as três dicas do especialista para diversificar seu portfólio e diminuir a exposição ao risco.

1. Diversificar entre classes de ativos

A primeira e mais efetiva maneira de diversificar os investimentos é distribuindo seu dinheiro entre diferentes classes de ativos. Alocar uma parcela em , uma parcela em , outra em , previdência, entre outros.

Assim, você garante que seus ativos estejam mais dispersos e, consequentemente, expostos a riscos diferentes, o que minimiza a possibilidade de grandes variações afetarem seu patrimônio.

Vale lembrar que é importante sempre respeitar seu antes de fazer qualquer alocação. “Caso seu perfil seja sofisticado, alocar em renda variável e fundos pode ser uma boa opção, já para quem tem perfil moderado ou conservador pode equilibrar entre fundos e renda fixa”, afirma o especialista.

2. Diversificar entre opções de ativos

A segunda forma de se proteger contra os riscos é diversificando entre ativos da mesma classe. Na renda variável, por exemplo, é possível comprar ações de diferentes setores da economia, além de empresas de diferentes portes, para garantir que a volatilidade do mercado não afete todas as opções compradas.

Já quando se trata de renda fixa, é possível variar entre títulos pré e pós-fixados e também entre as taxas associadas, como IPCA, , etc.

Por fim, quando falamos de fundos, é bom diversificar tanto no tipo de fundo (renda fixa, renda variável, multimercado etc.) quanto nas empresas que gerem esses fundos, para garantir a sustentabilidade de seu patrimônio no .

3. Gestão de risco

Por último, Zanlorenzi explica que é importante “criar um olho forte” para a gestão de risco dentro dos investimentos. Isto é, ter visão não apenas da rentabilidade e do retorno que os investimentos podem gerar, mas da volatilidade e das perdas que precisam ser evitadas. “A gestão de risco se mostra tão estratégica quanto a gestão de investimentos quando pensamos em construir riqueza”, diz.

