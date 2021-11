Três passos para leigos se tornarem “experts” em investimentos na bolsa

de valores é um assunto que vem sendo bastante disseminado por causa da força das redes sociais. A B3 divulgou que, só no primeiro semestre de 2021 o número de investidores na bolsa brasileira cresceu 43% em relação ao mesmo período de 2020. Desses novos investidores, muitos são jovens, mulheres e pessoas de regiões mais diversificadas do país.

A informação vem ficando cada vez mais acessível. Porém, cada vez mais, surgem “gurus” prometendo sonhos passando informações duvidosas. Para quem está chegando e depara com isso pode se assustar, cair em ciladas e perder as oportunidades generosas que o mercado de capitais pode oferecer para todos que estão dispostos a tempo em conhecimento de verdade.

Aprenda agora o jeito certo de se iniciar na bolsa de valores seguindo as dicas do head da mesa de e derivativos do banco BTG Pactual — o maior banco de investimentos da América Latina. “Os três pontos que eu quero passar estão dentro de nossa macroestratégia que é nosso funil de investimentos”, diz Jerson Zanlorenzi, analista do BTG.

1º passo: criar uma

“Sua reserva de emergência vai te dar tranquilidade para investir sem estar preocupado com seu dia a dia.”

A reserva de emergência é um valor entre seis meses a um ano de sua despesa mensal. Para que você esteja resguardado de qualquer imprevisto que possa surgir, e que, quase sempre, vem quando estamos nos nossos piores momentos financeiros. Então, antes que “dê qualquer zebra”, esteja preparado, se não você irá prejudicar seus investimentos lá na frente.

É fato que a gente só controla o que conhece. Por isso, se você não sabe qual é a sua despesa mensal, responda às perguntas a seguir:

Você sabe quanto, de fato, ganha?

Quais são seus custos mensais?

Quanto sobra no final do mês?

É superimportante que você anote todos os seus gastos e tenha até uma planilha com tudo documentado. Registrar seus gastos e manter seu dinheiro bem controlado, além de te ajudar a responder às perguntas acima, também vai te ajudar a renegociar dívidas, renegociar contas de luz, água, telefone e internet.

Essa visão detalhada, em que você tem um mapa lhe dizendo para onde foram todos os seus gastos, vai te permitir repensar seus hábitos de consumo, para que você possa reduzir despesas cortando gastos totalmente supérfluos. Assim, se tornará ainda mais fácil fazer sobrar dinheiro.

Depois que você conseguir definir quanto precisa guardar, nós vamos constituir nossa reserva de emergência, investindo em um ativo de baixo risco e de liquidez diária. Em outras palavras, vamos investir nossa reserva de forma que não comprometa nosso patrimônio e que a gente consiga sacar o dinheiro a qualquer momento.

“Porque todo mundo aqui gosta de pôr a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Esse será nosso sossego. Poder viver a vida sem medo de acontecer uma emergência. Todo mês que sobrar um caixa, que sejam 200, 300, 500 reais, você pega e investe.”

Abra uma conta no BTG Pactual e invista sua reserva de emergência no “BTG Tesouro Simples”. Um fundo do BTG “D0”, que significa o seguinte: pediu o dinheiro hoje caiu hoje. D0 = resgate a qualquer momento e taxa zero, que é muito importante! Sua reserva de emergência deve ter o menor custo possível ou nenhum que é o caso do BTG Tesouro Selic Simples que é taxa zero.

2º passo: criar uma reserva de investimento

Após montar sua reserva de emergência, você já vai estar bom em fazer sobrar dinheiro. Agora, você vai depositar em uma segunda conta que receberá aportes mensais. Vamos usar esse investimento para aproveitar as oportunidades que irão surgir na etapa 3. Por isso, é importante que você não pule etapas e confie no processo.

A segunda etapa pode ter investimentos com um pouco mais de prazo. Você pode alocar esse dinheiro em um produto de com carência de três a sete dias, porque essa reserva posteriormente vai servir para comprar um investimento.

Naturalmente essa etapa recebe muito mais aportes do que resgate. A segunda etapa deveria receber algum tipo de resgate, só quando acontecesse algo de extrema emergência ou nunca. Será aqui que vamos começar a construir nossa riqueza.

3º passo: construindo riqueza (a mais importante de todas)

Para quem é leigo e não entende de mercado, talvez ainda não entenda a magia por trás desta etapa chamada juros compostos. E eles funcionam, porque essa conta de investimentos nunca recebe resgate. O dinheiro nunca sairá dessa conta, só vai sair de lá se um dia você se aposentar.

Preste atenção na magia dos juros compostos. Observe a imagem abaixo e veja a diferença entre você reinvestir os ganhos (isso causa o efeito dos juros compostos), ou você simplesmente deixar esses juros correndo, retirando os ganhos.

O analista do BTG completa: “Quando você coloca o efeito dos juros compostos cinco, dez, 20 anos à frente é magnífico. Mas para isso acontecer essa conta só tem de receber. Aumentar essa bola de neve chamada investimentos. A etapa 3 é sem dúvida a mais importante”.

