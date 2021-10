3ª fase do Open Banking; Uber dá descontos de até 50% e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Repercussão de Vale e Petrobras, inflação na Europa e o que move o mercado

Bolsas recuam no exterior, após resultados abaixo do esperado e preocupações sobre alta de preços

3ª fase do Open Banking começa hoje; especialista comenta as mudanças

Para Paulo Silva, CEO da Franq, o maior desafio dos bancos participantes do Open Banking é educar o brasileiro para que ele seja capaz de analisar as ofertas de diferentes bancos e escolher de forma eficiente.

Uber dá descontos de até 50% em viagens; veja como aproveitar

Empresa preparou condições especiais de compra e descontos para viagens e pedidos em restaurantes

Chegou o dia do maior leilão rodoviário da história: quem leva a Dutra?

Vencedor precisará 15 bilhões de reais; CCR e EcoRodovias concorrem nesta sexta, 29, pela concessão da estrada mais importante do país, por onde transita metade do PIB

E-commerce bombando: Olist compra Tiny e Vnda para dominar varejo digital

Com as compras, startup soma 4 aquisições em um ano; intenção é se tornar ecossistema completo de soluções para o comércio digital

Greve dos caminhoneiros ganha apoio de autônomos da Baixada Santista

Os caminhoneiros prometem fazer uma paralisação nacional no dia 1º de novembro, caso o governo não atenda às reivindicações da categoria

Síndrome do impostor atormenta 83% dos gerentes de produto, diz pesquisa

Profissionais sofrem com o pouco conhecimento sobre a área e falta de autonomia, segundo pesquisa da PM3

Política e mundo

Alesp proíbe ligações e empréstimos por telefone a aposentados

Proposta proíbe contratos de empréstimo de qualquer natureza que não tenham sido expressamente solicitados pelos aposentados

Colnago e Paulo Valle são nomeados secretários de Guedes

Ex-ministro do Planejamento Esteves Colnago será o secretário especial do Tesouro e Orçamento e Paulo Valle assume a secretaria do Tesouro Nacional

Litoral de São Paulo terá Ano Novo sem barreiras e com praias liberadas

Cidades do litoral paulista já decidiram que não haverá controle sanitário e não será exigida carteira de vacinação no fim do ano

China cancela centenas de voos para impedir novos focos de covid-19

A China está enfrentando novos surtos de covid-19 em várias regiões que recebem muitos turistas

Enquanto você desligou....

Afinal, vai ter greve dos caminhoneiros no dia 1º?

Lideranças da greve de 2018 tentam recuperar força do movimento e agitam grupos de WhatsApp; entidade de transportadores autônomos revela ceticismo

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre as estreias, a série documental sobre Diego Maradona, na Amazon Prime Video. Já na Netflix, a minissérie "Colin em Preto e Branco" e a terceira temporada de "Luis Miguel - A Série"

Foxton lança primeira coleção sem gênero com dinamarquesa Rains

Coleção traz peças funcionais, minimalistas e sofisticadas como a mochilas, shorts, jaquetas e calças impermeáveis

Após duas semanas isolado, Rover da Nasa envia fotos incríveis de Marte

As comunicações com o veículo espacial foram interrompidas durante a conjunção solar, entre 28 de setembro e 17 de outubro

Facebook muda de nome e passará a se chamar Meta

A alteração será no nome da empresa-mãe, o que significa que a rede social continuará a se chamar Facebook; a mudança vem como parte do metaverso, conceito que vem sendo falado por Mark Zuckerberg desde julho

Abertura de mercado

