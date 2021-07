4 ações recomendadas pelo BTG para julho

O BTG Pactual digital atualizou na quinta-feira, 1º, seu relatório com recomendadas para julho com algumas mudanças táticas. A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações.

Aumente seus rendimentos com ajuda dos especialistas do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital.

No relatório, os analistas explicam que, embora o ruído político tenha aumentado recentemente, as perspectivas econômicas gerais melhoraram nos últimos meses com a aceleração da vacinação. Por isso, mantiveram o portfólio posicionado para capturar o momento de retomada. Entram na carteira quatro novas ações. São elas:

Rede D'Or (RDOR3)

Porto Seguro (PSSA3)

WEG (WEGE3)

Cyrela (CYRE3)

A seguir, entenda melhor as mudanças propostas pelos estrategistas do banco.

Alterações na carteira para julho

Os analistas também explicam, no relatório, que mantiveram a exposição em infraestrutura e construção civil, mas substituíram a siderúrgica Gerdau (GGBR4) pela construtora Cyrela. Isso porque as vendas de residências em maio e junho foram fortes e há expectativa de que as margens da empresa melhorem.

Os analistas também optaram por manter a exposição na área de saúde, mas fizeram uma substituição: Hapvida (HAPV3) pela Rede D'Or. Isso porque eles esperam da empresa de hospitais resultados fortes do segundo trimestre, além de a enxergarem como um consolidador natural de setor, com possibilidade de fusões e aquisições adicionais no curto prazo.

Houve também a retirada da Eletrobras (ELET6) da carteira, já que foi aprovada a medida provisória que permite a privatização da empresa. No lugar dela, entra a produtora de bens de capital WEG. “Os resultados do segundo trimestre devem ser fortes e a hidrológica pode reforçar a necessidade de capacidade adicional de geração”, afirmam os analistas no documento.

Por fim, houve a substituição da fabricante de software Totvs (TOTS3), que teve alta de 21% nos últimos meses, pela Porto Seguro. Isso porque, além do valuation atrativo, os analistas acreditam que os resultados da empresa serão impactados positivamente com a alta da . Além disso, apostam em novas iniciativas de crescimento, que podem ajudar a reprecificar as ações.

Veja as dez recomendações dos analistas para a reabertura econômica. Baixe o relatório do BTG Pactual digital.