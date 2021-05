4 dicas para sair do superendividamento, que atinge 17% dos brasileiros

17% dos brasileiros declaram se enquadrar na categoria "muito endividado". Entre eles, 37% disseram ter ao menos uma dívida em atraso. Já 55% declaram estar "pouco endividado". É o que aponta uma pesquisa da associação de consumidores Proteste realizada entre fevereiro e março. O levantamento entrevistou 500 pessoas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

As dívidas estão tirando o seu sono? Aprenda a enfrentar o problema no curso da EXAME Academy

O superendividamento, caracterizado pela impossibilidade de indivíduos ou famílias cumprirem com as dívidas existentes, que acabam se transformando em uma bola de neve, acontece com mais frequência em momentos de , como a desencadeada pela pandemia da Covid-19.

A gravidade do cenário é maior quando verificamos que o endividamento dos brasileiros já vinha crescendo antes de o estado de calamidade pública ser decretado no país. Isso porque não é somente em momentos de instabilidade econômica que o superendividamento acontece. Outros fatores podem contribuir, como:

• perda de emprego;

• adoecimento ou morte de um membro da família;

• divórcio;

• salários atrasados;

• consumo irresponsável.

A pesquisa da Proteste identificou que o cartão de crédito é o principal incentivador do superendividamento: 81% dos entrevistados declararam que o uso do cartão é responsável por grande parte de suas dívidas.