Estes são 4 indicadores importantes da análise fundamentalista

O objetivo de qualquer investidor de é obter o máximo de ou rendimento (se o foco for os ) em sua carteira. Mas para saber qual empresa é a ideal para aportar o seu dinheiro, ele precisa realizar uma projeção dos balanços contábeis das companhias. Isso é feito por meio de análises, como a fundamentalista, que considera diversos aspectos macro e microeconômicos. Assim, o investidor (ou o analista) consegue chegar a uma conclusão sobre a empresa e os frutos que ela pode gerar.

São muitos os indicadores de análise fundamentalista. Mas listamos aqui alguns dos principais. São eles:

P/L ( sobre lucro)

O PL é um importante múltiplo da análise fundamentalista. Um múltiplo relaciona dois indicadores, com o intuito de chegar a uma análise mais completa. No Preço sobre Lucro, o investidor/analista analisa o preço por ação dividido pelo lucro por ação. Com o PL, você chega a uma conclusão a respeito do quanto o mercado está pagando por cada ação de uma companhia.

O cálculo funciona da seguinte maneira: você pega o preço de uma ação e divide pelo lucro pago por cada papel de uma determinada companhia. Assim, é possível ter uma ideia melhor do preço da ação, facilitando a vida do investidor ou analista que pretende saber as perspectivas de valorização da empresa, a fim de saber se é uma oportunidade de investimento ou se a precificação do papel está “alta”.

O PL pode demonstrar também quanto tempo a empresa levaria para te pagar o que você está investindo nela agora. Se o P/L é elevado, significa que levará mais tempo para o seu total investimento retornar ao seu bolso.

ROE (Return on Equity)

A rentabilidade sobre o patrimônio é medida pelo ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido). O ROE é a medida que mostra o retorno sobre o investimento feito pelos acionistas e é calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido. Este indicador considera os valores acumulados ao longo de 12 meses. Empresas com ROE alto, além de serem mais eficientes, costumam ter uma melhor performance na de valores.

EV/Ebitda

O EV/Ebitda é outro múltiplo importante na análise fundamentalista. Estamos falando de um indicador financeiro que compara o valor da empresa, acrescido das dívidas, dividido pelo lucro operacional. Ele ajuda o analista, ou o investidor, a identificar quanto uma empresa custa frente ao que ela produz.

Ao calcular o EV/Ebitda, você vai chegar a uma conclusão a respeito de quanto vale uma empresa, considerando o que ela tem a pagar e quanto do caixa dela está realmente pagando essas dívidas.

P/VPA

O P/VPA nada mais é do que a divisão do preço da ação unitária pelo VPA (valor patrimonial da ação). O VPA é calculado a partir da divisão do patrimônio líquido da empresa pelo número total de .

Se o resultado da divisão entre preço da ação unitária pelo valor patrimonial da ação ficar acima de 1, pode ser um indicativo de que a ação está cara. Caso fique abaixo de 1, pode indicar que a ação está “barata”. Mesmo analisando esse múltiplo, é necessário não olhá-lo sozinho ou fora de contexto.

Outros indicadores também são considerados na análise fundamentalista, como o Dividend Yeld, Dividend Payout, CFS (Geração de caixa obtida pela empresa) ou, em inglês, “Cash Flow/Share”, que indica a Geração de Caixa por Ação. E não podemos esquecer de alguns múltiplos, como a Dívida bruta/Patrimônio líquido.

Basicamente, este múltiplo olha o nível de endividamento de um negócio a fim de analisar melhor a saúde financeira da companhia. Para isso, o investidor precisa fazer a divisão entre a dívida bruta e o patrimônio líquido de um determinado período de estudo.

