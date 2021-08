Dinheiro de volta: como ter 4 vezes mais cashback em suas compras no BTG+

Se você faz parte dos milhões de brasileiros que realizaram pelo menos uma compra online nos últimos meses, é provável que já tenha ouvido falar em cashback.

O termo em inglês é usado para se referir a um mecanismo que devolve parte do valor gasto em compras ao consumidor. E foi responsável por movimentar cerca de 108 bilhões de dólares no ano passado, de acordo com um levantamento da consultoria ClearSale.

Outra tendência que ganhou força durante a pandemia foi o pagamento por aproximação. A tecnologia, que permite que pagamentos sejam realizados sem contato físico com a ajuda de cartões ou carteiras digitais, foi utilizada 587 milhões de vezes no Brasil ao longo de 2020 segundo a Abecs, associação que representa as empresas do setor de meios eletrônicos de pagamento.

Foi pensando em unir essas duas grandes tendências e em aumentar as vantagens de seu programa de benefícios, que o BTG+, o banco digital do BTG Pactual, anunciou a ação 4 vezes mais cashback no Invest+.

4 vezes mais cashback: como funciona?

Desde o início do ano, o Invest+, programa de recompensas do BTG+, já transforma parte dos gastos dos clientes no cartão de crédito em investimentos. Assim, além de recuperar parte do dinheiro, o cliente também pode fazê-lo render.

Durante a nova ação, que vai até o dia 30 de setembro, a ideia é que esse benefício aumente. Assim, além da porcentagem do Invest+, os clientes receberão um cashback adicional em todas as compras realizadas na função crédito por meio das carteiras digitais Apple Pay e Google Pay. Juntos, os valores dos benefícios somam quatro vezes mais cashback.

A ação é válida tanto para compras online quanto presenciais — e também inclui compras parceladas, desde que pagas nos meses da ação e realizadas por meio das carteiras digitais disponíveis. O cashback adicional será pago até o quinto dia útil após o fechamento de cada mês e tem valor máximo mensal de 1.000 reais.

A expansão do cashback pelo mundo

O sistema de cashback foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1998 e, embora já fosse amplamente utilizado por lojistas e instituições financeiras ao redor do mundo, começou a ser difundido no Brasil mais recentemente, com a popularização de plataformas como o Méliuz (precursor do sistema no país) e a Ame Digital.

Além de uma estratégia eficiente para a fidelização de clientes, o sistema traz diversas vantagens aos consumidores, como o fato de não expirar (ao contrário do que acontece com os programas de milhas, por exemplo) e maior flexibilidade para direcionar esse dinheiro.

Assim, não demorou muito para que bancos, fintechs e outras instituições financeiras entendessem a importância do mecanismo, passando a oferecê-lo a seus clientes também.