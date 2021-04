Pandemia aumenta interesse em fundo financiado por Gates

A pandemia de coronavírus chamou a atenção para questões de saúde pública e doenças infecciosas subfinanciadas. Investidores antes relutantes em em candidatas a vacinas de nicho, ferramentas de diagnóstico e outras soluções de saúde pública tomaram nota.

Uma empresa de capital de risco lançada por veteranos do Global Health Investment Fund, financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, atraiu 300 milhões de dólares para um fundo com alta demanda para estimular o desenvolvimento de tecnologias acessíveis que abordem questões globais de saúde.

A Adjuvant Capital atraiu um investimento âncora de 75 milhões de dólares do Strategic Investment Fund da Fundação Gates, bem como um investimento significativo de grandes farmacêuticas como Merck & Co. e Novartis, e de outros investidores como o International Financial Corporation e Dalio Philanthropies. O capital será aplicado em um portfólio de 14 empresas, que se concentram em uma variedade de questões de saúde, incluindo febre amarela, contracepção não hormonal e Covid-19.

Quando Glenn Rockman fundou a Adjuvant em 2019, buscou levantar um fundo inicial de 100 a 200 milhões de dólares. Embora grande parte tenha sido levantada nos meses anteriores à pandemia, “a popularidade e a importância de nosso modelo e a óbvia interconexão entre prosperidade econômica e saúde pública tornaram-se ainda mais claras” à medida que a Covid-19 se propagava, disse Rockman em entrevista. “Recebemos muito mais interesse pelo fundo do que poderíamos acomodar.”

A arrecadação de fundos em meio à pandemia representou desafios logísticos para a equipe de 10 pessoas, uma vez que os investimentos de gestores de ativos, instituições financeiras e fundações se tornaram instáveis em meio à volatilidade econômica. Quando os mercados se estabilizaram, muitos reforçaram os compromissos anteriores, disse Rockman. A Adjuvant, a pedido da Fundação Gates, acabou limitando o fundo em 300 milhões de dólares. Cerca de metade desse valor já está comprometido na carteira.