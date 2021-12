Dos brasileiros, 42% estão dispostos a investir em ativos de risco

Os investidores do mundo todo estão se voltando para investimentos de alto risco, como aplicações de , mesmo com as incertezas da pandemia. É o que concluiu um estudo global feito pela gestora Schroders.

No Brasil, a porcentagem de pessoas dispostas a fazer investimentos de alto risco é maior do que a média global. Enquanto 42% dos brasileiros estão mais dispostos em aplicar em ativos de risco, 37% dos investidores globais estão dispostos a fazer o mesmo.

A pesquisa online foi feita com 23.900 pessoas que vão pelo menos 10.000 euros nos próximos 12 meses e que fizeram mudanças em seus investimentos nos últimos dez anos. O levantamento inclui 33 localidades ao redor do mundo. No Brasil, 1.000 pessoas foram entrevistadas.

Quase a totalidade da pesquisa foi feita entre 16 de março e 7 de maio. Ou seja, o levantamento foi anterior à alta intensa da . No período, a taxa básica de juro, que tem impacto negativo sobre os ativos de risco, passou de 3,5% ao ano para 9,25% ao ano.

Contudo, Daniel Celano, CFA, diretor-presidente da Schroders Brasil, acredita que o resultado da pesquisa não deve mudar consideravelmente. "O levantamento mostra que 60% dos brasileiros ainda preferem ativos seguros, como a poupança. O repique dos juros talvez diminua um pouco o percentual que deseja investir na renda variável, mas não mudará significativamente o cenário".

Maior educação financeira

Celano avalia que o resultado da pesquisa é reflexo de um aumento no conhecimento do investidor brasileiro sobre o assunto. "É um processo que não volta. As pessoas entenderam que precisam dedicar mais tempo para cuidar das finanças e precisam poupar mais para imprevistos, como a própria pandemia".

Além disso, como muitos brasileiros estão investindo em uma classe de ativos pela primeira vez, isso aumenta a percepção do que são ativos de risco.

Contudo, Celano ressalta que a é fundamental para alcançar, com maior eficiência, um portfólio mais resiliente em meio aos desafios do cenário macroeconômico.

Aplicações favoritas

Para buscar retornos mais elevados, muitas pessoas estão investindo em ativos que antes consideravam muito arriscados.

No Brasil, as (26%), ou fundos de internet e tecnologia (22%), e ações ou fundos

de veículos elétricos (21%) foram os três principais que as pessoas fizeram

pela primeira vez no ano passado.

Otimismo em excesso

Metade dos investidores dos grupos mais jovens, de 18 a 37 anos e de 38 a 50 anos, espera retornos acima de 10%, uma proporção significativamente acima da média geral global, de 9%. No Brasil, o nível mínimo médio de rendimento que as pessoas gostariam de receber com seus investimentos é de 11,2%.