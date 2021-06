45 CEOs se comprometem com 10 mil vagas para negros na liderança

Após inúmeros casos de racismo no Brasil, o MOVER, Movimento pela Equidade Racial, anuncia suas primeiras iniciativas de combate à discriminação contra pretos e pardos. A iniciativa que reúne 45 grandes empresas tem um plano de ação que ambiciona gerar 10 mil novas posições de liderança para pessoas negras e gerar oportunidades para 3 milhões de pessoas até 2030 por meio de práticas.

"Essas empresas, que juntas têm 1.2 milhão de funcionários, possuem uma enorme capacidade de promoção e desenvolvimento de pessoas para que elas estejam prontas para o mercado de trabalho e, mais do que isso, para as posições de liderança", diz Liel Miranda, presidente da Modelez Internacional no Brasil e um dos porta-vozes do MOVER em entrevista exclusiva à EXAME.

Formado por Alcoa, Aliansce Sonae, Align, Ambev, Americanas, Arcos Dorados, Atento, Bain & Company, BRF, Cargill, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL, Diageo, Disney, EF, General Mills, Gerdau, GPA, Grupo Carrefour Brasil, Heineken, JBS, Kellogg’s, Klabin, Kraft Heinz, L’Oréal Brasil, Lojas Renner, Magalu, Manserv, Marfrig, MARS, Michelin, Mondelëz International, Moove, Nestlé, O Boticário, PepsiCo, Petz, Sodexo, Tenda, Vale e Via, o MOVER, tem como premissa construir juntos.

No documento, todas as empresas envolvidas assumem um compromisso público como agentes de transformação para evoluir coletivamente na jornada antirracista, de forma propositiva, com toda a sua cadeia de valor, juntando forças. O documento é válido por, ao menos, três anos.