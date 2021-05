46% preferem a urna eletrônica; governadores na CPI e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Minério de ferro toca mínima desde abril e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais apresentam leves altas, mas investidores mantém cautela m meio à alta de preços nos Estados Unidos

EXAME/IDEIA: 46% preferem a urna eletrônica; 31%, o voto impresso

Há em debate no Congresso Nacional um projeto que inclui o voto impresso como complementar à urna eletrônica

CPI deve convocar governadores e prefeitos para depor sobre uso de verbas

Também há sugestões para que nove ministros do governo Bolsonaro sejam ouvidos pelo colegiado

Gestora vê potencial de alta de 100% em ação anti-hacker

Desde ataque a um dos principais oleodutos nos Estados Unidos, no início do mês, papéis da Palo Alto, de segurança cibernética, subiram 7%

Criptos pagam juros para captar recursos. Vale a pena?

Não é só dos retornos fora deste mundo que alguns proprietários de bitcoin estão se gabando hoje em dia. É também do rendimento

Dotz vai garantir listagem na B3 com oferta pouco acima de R$ 400 mi

Lista de âncoras estrelados se mantêm na operação, mas reduzem total garantido

Crediário 2.0: Fintech Addi capta R$ 350 milhões para expandir no Brasil

A empresa colombiana oferece para o varejo físico e digital um modelo de parcelamento de compras sem juros que não precisa de cartão de crédito

Saverin, cofundador do Facebook, triplica aposta na startup latina Yalo

Primeira e única investida da gestora do investidor na América Latina, a Yalo acaba de captar US$ 50 milhões em sua rodada série C

Latam diz que não quer vender operação brasileira à Azul

"Não há nenhuma intenção de separar a operação Brasil do grupo. A força da Latam está na complementaridade das operações", disse o CEO

Volkswagen abre 'banco digital' para caminhoneiros

Com o aplicativo, caminhoneiro poderá pagar combustível, pedágio, serviços de manutenção, compra de peças em concessionárias, refeições e outros produtos em locais conveniados

Setor elétrico quer tirar 'jabutis' da MP da Eletrobras

Setor elétrico quer retomar o texto original enviado pelo Executivo para retirar custos que os deputados embutiram na conta de luz dos consumidores

BTG Pactual estuda fazer o terceiro follow-on em menos de um ano

De acordo com fato relevante, oferta de deve ter volume semelhante ao de anteriores; com base na valorização recente dos papéis, banco pode levantar mais de R$ 4 bilhões

Nova leva de fundos globais chega ao Brasil de olho em mudança regulatória

HMC Itajubá reduz valor mínimo de investimento em fundos como Bridgewater e Oaktree para 500 reais; Fundsmith chega ao Brasil pelo BTG Pactual

Quer mandar ou receber dinheiro do exterior? Saiba como funciona

A abertura dos caminhos para o trabalho remoto permitiu que mais brasileiros pudessem trabalhar em empresas de outros países (e vice-versa). Além disso, aumentou o número de aplicações em ativos estrangeiros

Política e mundo

PF aponta 'fortes indícios' contra Ricardo Salles em esquema de corrupção

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de uma operação da PF que investiga esquema de corrupção para exportação ilegal de madeira

De olho em variantes, Saúde adianta vacinação de portuários e aeroviários

Na noite de ontem, o Ministério da Saúde começou a distribuir vacinas contra covid para a imunização desse grupo, que abrange pouco mais de 200 mil pessoas

Saúde e Anvisa discutem medidas para conter variantes do coronavírus

Entre as pautas está a definição exata do local em que se realizará a quarentena das pessoas que chegarem da Índia, onde circula a variante B.1.617

Câmara aprova MP que prorroga regras de reembolso de passagem

O reembolso poderá ser feito em 12 meses a contar da data do voo cancelado, sem multa

Senado aprova lei de incentivo ao primeiro emprego

Projeto prevê redução de tributos no primeiro ano de contratação. Texto segue para a Câmara

Enquanto você desligou…

Visão de homem cego é parcialmente restaurada com nova terapia genética

Homem francês de 58 anos tem caso incomum de retinite pigmentosa; a primeira coisa que o paciente enxergou foi uma faixa de pedestres

Pc gamer por R$ 2 mil? Só recorrendo aos e-commerces da China

A alta extrema nos preços de hardware do mercado nacional tornou atraente o garimpo de peças obsoletas em sites chineses de compra. O improviso, além de garantir a jogatina, permite uma economia de até 40%

Estas 10 respostas vão te ajudar na entrevista de emprego

Como você pode responder uma das mais temidas perguntas da entrevista de emprego? Confira 10 exemplos

Agenda

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Frase do dia

“Você deve pensar grande e começar pequeno” -- Carlos ‘Wizard’ Martins.

Abertura de mercado

Exame Flash