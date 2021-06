5 dicas da Nath Finanças para quem quer abrir o próprio negócio

Em dois anos desde a criação do seu canal de finanças pessoais voltado para a baixa renda, Nathália Rodrigues, a Nath Finanças, já atingiu um patrimônio de R$ 1 milhão. Com 22 anos, recém-formada na faculdade de administração, a menina nascida no subúrbio do Rio foi recentemente apontada pela revista Fortune como uma das 50 líderes globais ao lado de personalidades como Malala.

Grande parte da receita que a influenciadora recebe vem de publicidade. Mas o orçamento também é complementado por um podcast no Spotify, além da venda de seu livro, Orçamento sem Falhas.

Agora, com dez funcionários e um serviço de consultoria que a ajudam a estruturar o negócio, Rodrigues se prepara para fazer um mestrado na área de finanças. "Ainda não ministro cursos e realizo mentorias porque não me sinto segura. Quero me especializar mais na área."

O seu trabalho como educadora de finanças, no entanto, já conta com amplo respaldo do público: são mais de 360.000 seguidores no Instagram e mais de 240.000 no seu canal no YouTube.

No futuro, a influenciadora deseja ajudar microempreendedores que não conseguem ter acesso ao crédito e a investimentos. "Tem gente que tem uma ideia legal que pode resolver problemas. Eu não tive investidor anjo, mas sei que não é fácil. Se não tivesse acesso a internet e o apoio de seguidores, que me doavam pequenas quantias para eu conseguir pagar um editor de vídeo, como eu estaria?".