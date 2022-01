5 dicas de marketing para impulsionar pequenas empresas

Em um mercado empreendedor cada vez mais dinâmico e competitivo, conseguir o seu espaço pode ser desafiador. Afinal, por melhor que seja o produto ou o serviço oferecidos por uma empresa, em meio a tantas , eles dificilmente chegarão ao conhecimento do público sem que haja uma boa estratégia de divulgação por trás. E é nesse contexto que o marketing se faz tão importante.

É claro que, para as pequenas empresas com caixas ainda reduzidos, o investimento em grandes campanhas ou em uma equipe interna de marketing pode parecer um sonho distante.

Mas a verdade é que, mesmo sem um departamento totalmente dedicado a isso, por meio da internet e do marketing digital já é possível começar a realizar algumas para fortalecer e impulsionar o seu negócio. Confira!

1. Marque presença no digital

Se a sua empresa ainda não tem um site que reúna, ao menos, as informações básicas sobre o seu negócio (como apresentação, contatos e principais serviços oferecidos), está na hora de dar o primeiro passo. Afinal, a presença na web é essencial para ajudar a criar a credibilidade de uma marca nos dias de hoje. No Brasil, é possível comprar o domínio de um site a partir de R$40 por ano.

Outro espaço virtual que a sua empresa precisa ocupar é o das redes sociais. Não apenas porque por meio delas é possível realizar diversas ações de marketing (de posts patrocinados à divulgação de produtos e serviços organicamente), mas também porque é lá que está boa parte da sua audiência e potenciais novos consumidores. O que nos leva a próxima dica.

2. Conheça bem o seu cliente

Se no marketing tradicional o foco das campanhas de vendas estava no produto e a propagação das mensagens era feita de forma massificada, no marketing digital o foco é o consumidor e (graças a facilidade de segmentação proporcionada pela internet) a comunicação pode ser mais assertiva e personalizada, o que costuma trazer melhores resultados e custos mais baixos.

Mas, para que isso seja possível, é preciso ter muita clareza sobre quem é o seu público-alvo. Do que ele gosta? Que tipo de linguagem utiliza? Quais conteúdos costuma consumir?

Todas essas informações são relevantes para definir a persona com a qual a sua marca deseja se comunicar – e extremamente úteis, portanto, para desenhar uma boa estratégia de marketing.

3. Produza conteúdo relevante

Se mensagens genéricas e impessoais surtem cada vez menos efeitos nos consumidores, a criação de conteúdos relevantes e aprofundados é imprescindível quando o assunto é atrair e fidelizar novos clientes. Por meio deles, as marcas também conseguem ganhar autoridade em seus segmentos e potencializar o engajamento do público.

Se você está abrindo uma empresa no segmento de turismo e deseja atrair potenciais consumidores, por exemplo, considere compartilhar informações sobre os benefícios que uma vivência no exterior pode trazer para a vida pessoal e profissional dos clientes, no lugar de dedicar-se a falar apenas do produto em si.

4. Monitore os resultados de todas as ações

A possibilidade de metrificar e acompanhar os resultados de cada ação é mais uma grande vantagem do marketing digital que pode ser bem aproveitada pelas pequenas empresas.

Hoje, diversas ferramentas permitem o acompanhamento e armazenamento de dados que medem o volume das vendas, o engajamento das ações e as características e interesses do público, por exemplo. Assim, com essas informações em mãos, é possível identificar (e direcionar recursos para) o que de fato está funcionando, além de aprimorar estratégias que não tenham performado tão bem.

5. Ofereça um bom atendimento

Em termos de fidelização do público, já está claro que a impressão que um cliente tem de uma empresa é tão importante quanto a qualidade do produto ou serviço oferecidos. Não à toa, termos como “customer experience” (experiência do cliente) ou “customer centered” (cliente no centro) aparecem dentre os pilares de culturas organizacionais de negócios dos mais variados setores.

Afinal, de nada adianta a pessoa comprar o produto ou serviço que desejava, mas enfrentar longo tempo de espera, não ter suas dúvidas sanadas, ser mal atendida ou não conseguir entrar em contato com a empresa em caso de problemas ou dificuldades.

Por isso, em um atendimento ágil, humano e de qualidade – tanto durante, quanto depois da venda – também é parte essencial de uma estratégia de marketing e consolidação da marca.

