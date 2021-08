Estes 5 especialistas capacitam gestores para os desafios do futuro

Quais são as habilidades esperadas dos líderes do futuro e como desenvolvê-las? Para responder a essas perguntas, a EXAME Academy se juntou com a FRST Falconi (fala-se FRST), startup de educação de uma das maiores consultorias de gestão do país. Da parceria inédita, surgiu o Programa Líderes do Agora.

Com duração de sete semanas, o curso foca no desenvolvimento de competências relacionadas à liderança e gestão por meio de vídeo aulas, estudos de caso, masterclasses e exercícios práticos. Tudo para que, ao final do programa, os alunos estejam preparados para tomar as melhores decisões de gestão mesmo em ambientes complexos e em constante transformação.

Dentre os tópicos abordados ao longo do curso, estão gestão para resultados, mindset de inovação, liderança, protagonismo, pensamento sistêmico e resolução de problemas.

Para guiar os alunos nessa jornada de aprendizado contínuo, o corpo docente é composto por mentores, especialistas da FRST Falconi e nomes de peso do mercado. Conheça, abaixo, alguns deles.

Vicente Falconi



Sócio-fundador e Presidente do Conselho de Administração da consultoria que leva seu nome, Vicente Falconi é uma das maiores referências em gestão empresarial do Brasil. É também membro do Conselho de Administração da AmBev e da Brasil Foods.

Formado em engenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – onde também foi professor por cerca de três décadas, Falconi entrou para o mundo corporativo nos anos 1980, quando passou a percorrer o Brasil para apresentar conceitos de gestão e eficiência inspirados na cultura organizacional japonesa, aprendidos durante sua passagem pelo país.

Desde então, atuou em diversas das maiores empresas privadas brasileiras, além de ter realizado trabalhos notáveis na área pública, à exemplo de sua participação como membro da Câmara de Gestão da de Energia Elétrica (2001).

Reconhecido pela American Society for Quality como "Uma das 21 vozes do Século 21", Falconi também contribuiu com a gestão empresarial brasileira por meio da publicação de livros sobre o assunto. Entre eles, estão “O Verdadeiro Poder – Práticas de Gestão que Conduzem a Resultados Revolucionários”; “Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia e Gerenciamento pelas Diretrizes”.

Elatia Abate

Empreendedora e especialista em capital humano, Elatia Abate é instrutora de cursos relacionados ao futuro do trabalho nos departamentos de estudos continuados das universidades de Stanford, Toronto e Chicago. Também já ministrou um TED Talk intitulado “Pioneering the Future of Work” (O Pioneirismo no Futuro do Trabalho, em tradução livre).

Com passagens por empresas como Dow Jones, Ab Inbev, Forbes e The Wall Street Journal, ela trabalha em parceria com CEOs e líderes para construir culturas mais inovadoras e colaborativas.

Ricardo Dias

Nomeado “Branding Power Player” pela Billboard e um dos “Internationalists of the Year” por assumir riscos de marketing que produzem resultados em vários mercados, Dias tem uma carreira extensa no ramo da publicidade.

Depois de 20 anos trabalhando na Ambev (onde colecionou passagens por mercados como Inglaterra, Canadá, China, Estados Unidos e México), o empresário deixou a cadeira de vice-presidente de marketing da empresa para abrir o seu próprio negócio em dezembro de 2020.

Ao lado dos sócios Rapha Avellar e Gerard Roure, Dias criou a Adventures, primeira brandtech da América Latina. Atualmente, a empresa trabalha para a criação, aquisição e desenvolvimento das chamadas Digitally Native Vertical Brands (DNVBs), marcas que já nascem no ambiente digital.

Roberto Funari

Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Roberto Funari tem mais de 30 anos de experiência executiva.

Liderando áreas operacionais de negócios em mercados locais, regionais e globais, foi membro do Conselho Executivo da Imperial Brands e Reckitt Benckiser – onde ocupou posições de liderança em diversos países da Europa, Ásia, África e América Latina.

Em março de 2018, ingressou como conselheiro na Alpargatas (dona das marcas Havaianas, Osklen, Mizuno e Dupé) e, em janeiro de 2019, foi nomeado CEO da empresa.

André Siqueira

Formado em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), André Siqueira é co-fundador da Resultados Digitais, empresa líder em automação de marketing na América Latina.

Professor de marketing digital na pós-graduação da PUC-RS, Be Academy, Estácio e Sustentare, Siqueira construiu uma carreira sólida no setor ao longo dos últimos, tendo sido eleito um dos Forbes Under30 em 2019 e profissional do ano em Inbound Marketing pelo Prêmio Digitalks por três anos consecutivos.

