5 motivos para alta do dólar; pré-venda do iPhone 13 e tudo para ler hoje

‘Prévia do PIB’, GPA vende Extra Hiper, PDG e o que mais move o mercado

Temporada de balanços sustenta apetite por risco no exterior em meio a otimismo com resultados

Cinco motivos para a alta do dólar e por que deve continuar acima de R$ 5

Com alta de mais de 5% em um mês, moeda americana toca máxima de 6 meses e frustra perspectivas de desvalorização

Petróleo Brent atinge US$ 85 e mira sexta semana de ganhos

O petróleo Brent, usado como referência global, deve fechar a sexta semana seguida de ganhos, pois a energética coincide com a recuperação da demanda

Bolsonaro quer suspender bandeira de escassez hídrica da conta de luz

A bandeira escassez hídrica foi anunciada pelo governo em 31 de agosto para financiar as usinas térmicas em meio à crise hídrica

Com preços de até R$ 15.499, pré-venda do iPhone 13 começa nesta sexta

Redes de varejo, teles e bancos iniciaram uma verdadeira disputa para atrair o cliente interessado no novo modelo da Apple

Fracassa a venda de US$ 1,7 bilhão da sede da Evergrande em Hong Kong

Estatal chinesa que estava interessada no ativo pôs fim às negociações por incertezas sobre a incorporadora

Como o tratamento de água virou um grande negócio em 2021

Companhias especializadas nesse tipo de serviço cresceram durante a pandemia; principais clientes são grandes espaços comerciais, como Shopping Centers, aeroportos e edifícios

Hanoa, CEO da edtech Kahoot: 'Games são o futuro da educação'

Em entrevista à EXAME, o CEO global da edtech norueguesa avaliada em mais de 4 bilhões de dólares explica por que aposta nos games e no Brasil para o futuro da educação

Warren e Vitra Capital se unem e fintech entra em gestão de patrimônio

Fintech dobra de tamanho e chega a R$ 24 bi sob gestão; para a Vitra, um dos maiores multi-family offices do país, negócio melhora a experiência de seus clientes com tecnologia

Vale a pena no exterior? Veja o que diz especialista da Pimco

A de outros países é uma opção lucrativa, segundo a avaliação do vice-presidente executivo a Pimco no Brasil. Entenda

SuperAgro: podcast discute recorde de fusões e aquisições no setor

Só entre janeiro e agosto, foram realizadas 21 operações de M&A, mais do dobro do que em anos anteriores; podcast recebe Leonardo Dell´Oso, da PwC, para debater estudo exclusivo da consultoria

Política e mundo

IGP-10 cai 0,31% em outubro e acumula alta de 16,08% no ano

O índice que calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil acumula alta de 22,53% em 12 meses

Acusado de matar Marielle recebe ordem de prisão por lavagem de dinheiro

De 2014 a 2019, ex-policial militar fluminense Ronnie Lessa movimentou R$ 5.729.013,40 em contas bancárias suas e de "laranjas"

Doria se aproxima de Arthur Virgílio nas prévias do PSDB

Ontem, aliados de Doria ajudaram a organizar um ato político com o ex-prefeito na sede do diretório estadual tucano

Irritação real antes da COP: Elizabeth II critica quem 'fala mas não age'

"Estou acompanhando tudo sobre a COP", disse a monarca britânica de 95 anos

Ex-presidente americano Bill Clinton está internado

Clinton foi internado na terça-feira em razão de uma infecção sanguínea

Explosão em mesquita xiita deixa ao menos 16 mortos no Afeganistão

A explosão na mesquita de Iman Bargah, que fica no centro da cidade, aconteceu durante a oração do meio-dia de sexta-feira

Acordo de Paris: Como empresas se beneficiam da regulamentação do Artigo 6

O país pode gerar até US$ 72 bilhões em receitas até 2030 com o mercado global de carbono, estimular o setor produtivo e financiar a transição para uma economia verde, mostra o CEBDES

Enquanto você desligou...

Ciência de dados: confira o guia sobre as carreiras em alta na área

Você sabe que tipos de profissionais trabalham com ciência de dados? Confira as principais informações para ingressar nessa área em alta

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

Terceira temporada de "Você", da Netflix, e série remake da franquia de filmes "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado", da Amazon Prime Video: confira os lançamentos da semana

Chefs brasileiros inauguram restaurantes em territórios internacionais

Depois de Rodrigo Oliveira, em Los Angeles, Manu Buffara em Nova York, e Rafael Cagali em Londres, é a vez do By Koji inaugurar uma filial em Lisboa

