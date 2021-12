6 dicas para usar bem o seu dinheiro nas compras de fim de ano

Fim de ano traz sempre aquele clima de festas e confraternizações. Outra coisa típica dessa época é uma renda extra no orçamento, originária de benefícios como , bonificações e participações no de empresas. No entanto, se o valor adicional não for usado com consciência, pode acabar prejudicando o orçamento mais do que ajudando – principalmente se considerarmos que logo a frente está o mês de janeiro, marcado por contas extras como IPVA, IPTU e despesas escolares.

Para não se prejudicar, é importante montar um planejamento sobre como usar esse dinheiro extra nas compras de fim de ano (e a renda recorrente também). Pensando nisso, separamos 6 dicas para te ajudar a aproveitar financeiramente bem o fim de ano e não se enrolar com as contas de janeiro.

Confira abaixo:

1 - Organize-se e planeje o uso do dinheiro

Planejar é a chave para não se enrolar com as contas de fim de ano, nem se empolgar demais com a renda extra e acabar não aproveitando bem o valor. O objetivo do planejamento não é não comprar, mas criar uma estratégia para os gastos. Confira se o valor recebido é o suficiente para tudo o que precisa comprar e pagar. Caso não seja, reveja sua lista de compras. Cuidado com os parcelamentos, afinal, essa renda extra costuma entrar apenas no final do ano.

2 - Quite suas dívidas

A tentação de comprar pode ser grande, mas se você tiver dívidas, é um bom momento para quitá-las ou reduzi-las. Mesmo que o dinheiro do 13º ou bônus não seja todo destinado ao pagamento das dívidas, você pode se organizar para negociá-las e pagar ao menos parte delas.

3 - Não se esqueça das contas de janeiro

Apesar de dezembro ser o mês das festas e comemorações, não se esqueça de que janeiro vem logo em seguida e traz várias contas extras como IPVA, IPTU, matrículas e materiais escolares. Organize-se e, se possível, reserve parte da renda extra de dezembro para as despesas do início do ano.

4 - Cuidado com as taxas

É comum que, na empolgação das compras do fim do ano, o consumidor não lembre de olhar para taxas de instituições financeiras e de cartões de crédito. Essa desatenção pode levar ao pagamento de altas tarifas, que muitas vezes não são revertidas em benefícios ao cliente. Analise as taxas do seu cartão e busque que mais se adequem à sua necessidade.

5 - Pense na

Se você não tem dívidas, um destino recomendado para os valores de fim de ano é a reserva de emergência. É a oportunidade de começar a guardar uma quantia para momentos de imprevistos. O valor recomendado para uma reserva de emergência é entre seis meses e um ano da sua renda. Pode ser que os extras de dezembro não sejam suficientes para montar toda a sua reserva, mas já dá para começar.

6 - Aproveite a renda extra

A dica final é: use o seu dinheiro extra. Considerando o seu planejamento e todas as dicas acima, compre algo que queira, use o valor para presentear amigos e familiares, faça uma viagem ou realize outro desejo. Afinal, é preciso aproveitar e colher os frutos do seu trabalho.

Uma das coisas que merecem atenção não só no fim do ano, mas em todos os meses, são as taxas de cartão de crédito. Diversas instituições fazem cobranças abusivas e o cliente nem ao menos sabe pelo que está pagando. A solução é buscar um cartão que atenda exclusivamente às suas necessidades.

