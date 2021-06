Seis indicadores que o investidor precisa acompanhar diariamente

Você investe ou pensa em dar os primeiros passos no mercado financeiro? Se sim, é muito importante estar sempre ligado em tudo o que acontece para não cair em ciladas. Para te ajudar nisso, a EXAME Invest oferece o programa Abertura de Mercado, uma live gratuita que acontece de segunda a sexta-feira, às 8h, no YouTube e no Instagram, com o analista do BTG Pactual Digital, Bruno Lima, e a embaixadora da EXAME, Jéssica Castro.

O investidor, seja ele novato ou não, precisa estar sempre atento às movimentações do mercado. Todos os dias há novas informações sobre empresas listadas na , comunicados de aquisições ou alguma movimentação específica, que podem alterar o rumo dos papéis, tanto positivamente quanto negativamente. Mas não é só isso que pode gerar impacto sobre o bolso do investidor.

Listamos, então, seis informações essenciais para os investidores acompanharem todos os dias. São elas:

Performance do no dia anterior

O Índice Bovespa (Ibovespa) é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Ele serve como parâmetro para os investidores de , já que reflete o comportamento das principais ações negociadas. Assim, saber os motivos dele ter fechado em alta ou em baixa ajuda quem investe na bolsa de valores. Quando o Ibovespa fecha ou abre "em baixa" significa que o índice de fechamento do pregão foi ou está inferior ao índice de fechamento do pregão do dia anterior. A lógica para “fechar ou abrir em alta” é a mesma.

Durante a Abertura de Mercado, da EXAME Invest, você pode acompanhar as maiores altas e baixas do dia anterior, além de ter um panorama sobre a performance do Ibovespa na semana, no mês e no ano.

Performance das bolsas mundiais

As informações sobre o mercado externo, com as principais bolsas do mundo, além de tudo sobre commodities e moedas emergentes, você também acompanha no Abertura de Mercado.

Ter informações sobre outros países, sobretudo em relação a seus mercados de capitais, é de extrema importância hoje em dia. Afinal, em um mundo cada vez mais globalizado, a economia de outros países pode impactar a economia brasileira.

Panorama de moedas estrangeiras

As moedas estrangeiras são importantes para a economia global. O dólar, por exemplo, é considerado a moeda de reserva cambial dos principais países do mundo. Dessa forma, é considerada a que mais circula no mercado.

Além disso, ele é usado para quantificar o do barril de petróleo bruto, do ouro e de outras commodities, o que interessa a diversos países, inclusive o Brasil. Outro fator importante é que muitos bancos internacionais usam o dólar para fazer grande parte de seus negócios.

A moeda é a mais forte e estável da economia internacional, e este é um dos motivos que fazem todos os países olhar para ela. Saber sobre a cotação do dólar também pode ajudar o investidor a aportar em fundos cambiais ou até mesmo em ações estrangeiras. Identificar novas oportunidades no mercado financeiro nunca é demais.

Panorama econômico (nacional e internacional)

O Abertura de Mercado também conta com as análises sucintas de Bruno Lima. O especialista em renda variável, que possui 15 anos de experiência no mercado, explica o que pode ter puxado determinada alta ou queda de uma certa empresa, além de analisar notícias que podem impactar a bolsa de valores.

Análise fundamentalista

A análise fundamentalista leva em conta a concorrência de uma determinada empresa no setor e o histórico de execução dos executivos dela, além de outras regras. O preço justo de uma ação é uma das premissas da análise fundamentalista, que consiste em avaliar as perspectivas de uma determinada companhia. Ou seja, avaliar a situação financeira dela e até onde ela pode chegar no .

Ao longo do programa, Bruno Lima faz análises sucintas com base no seu conhecimento como analista fundamentalista. Há diversos fatores que os especialistas que usam essa tese como base olham antes de indicar uma ação. Mas o objetivo principal é sempre buscar uma companhia que tenha o maior potencial de possível.

Ao dominar técnicas de análise de mercado, o investidor também pode utilizá-las para não vender um papel ou comprar determinada empresa na bolsa na hora errada.

Análise técnica

Há ainda a avaliação de Otto Sparenberg Filho, analista técnico do BTG Pactual. Ela consiste no estudo de mercado por meio de gráficos, índices e tendências. Em relação ao curto prazo, a análise técnica, também conhecida como análise gráfica, pode ser importante.

Isso porque o analista técnico tem a capacidade de relacionar a movimentação das empresas com a reação dos investidores em relação a qualquer tipo de notícia ou movimentação. Portanto, com este tipo de análise, é possível enxergar prováveis alterações nos preços. Além disso, o analista técnico considera, por exemplo, a emoção dos investidores, algo que os fundamentalistas não levam em conta.

Ao assistir à Abertura de Mercado, você terá sempre um panorama das duas visões (fundamentalista e técnica), o que pode te ajudar — e muito — a construir sua própria opinião sobre determinado ativo ou sobre o mercado de maneira geral naquele dia.

Um destaque do Abertura de Mercado é que você acompanha o programa ao vivo e tem a chance de poder interagir e pedir para os nossos especialistas comentarem sobre determinada ação que está na carteira ou deseja ter, seja com o viés fundamentalista ou técnico.

Se você quer aprender mais sobre como analisar indicadores do mercado com autonomia, conheça a Jornada do Investidor Independente, com Bruno Lima.

Veja, na íntegra, o Abertura de Mercado da última terça-feira, 22: