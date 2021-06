6 sinais de bolha; IPO da dona da 99 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Chinesa DiDi, dona da 99, pode fazer o maior IPO da década

A gigante do transporte urbano por aplicativo deve abrir o capital com valorização recorde na americana

6 sinais de bolha no mercado de , segundo Ray Dalio

Para sócio-fundador da Bridgewater Associates , impressão excessiva de dinheiro é elemento chave para formação de bolhas

Meu INSS: após atualização é possível fazer prova de vida pelo site

Mais funcional, app vai permitir operações como confirmação de recebimento carta de concessão de

CPI deve votar convocação de envolvidos no caso Covaxin nesta terça

Colegiado deve convocar pessoas citadas nos depoimentos dos irmãos Miranda, como o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros

As ações que têm mais a perder e a ganhar com a reforma tributária

Entre as mais impactadas negativamente, analistas apontam as empresas grandes pagadoras de juros sobre capital próprio, como bancos, companhias de telecomunicações e a Ambev

A pandemia mudou as escolas de negócios para sempre — e para melhor

A pandemia virou esse conceito de cabeça para baixo, forçando as instituições a rasgar o livro de regras para garantir que as aulas pudessem continuar

Shopping online: startup que aposta em vendas por vídeo capta US$ 5 mi

Fundada em abril de 2021, a Loopi recebeu aportes da Monashees, Canary, One.VC, GFC e dos fundadores da Rappi

Bancos antecipam restituição do IR 2021 com juros a partir de 1,69%

Antecipação do Imposto de Renda 2021 pode ser uma opção para o contribuinte; veja quando vale a pena

Startup britânica traz robô cirúrgico de última geração ao Brasil

Chegada ao país vem junto de aporte de 600 milhões de dólares na CRM, fabricante britânica de tecnologia médica

Apenas 3% dos brasileiros negam o aquecimento global, diz estudo da Yale

Somente a Costa Rica tem menos negacionistas que o Brasil. Para 87%, além de real, fenômeno é causado pela ação humana

Na agenda do ganhador do Nobel, investimentos e negócios de impacto

Organização fundada por Muhammad Yunus fará evento para debater futuro dos negócio sociais no Brasil e mundo

Política e mundo

Ministério da Economia rebate críticas à reforma tributária

Assessor especial da Economia diz que o projeto é pró-distribuição de renda ao redistribuir o peso da carga tributária com o que é praticado no resto do mundo

Grávidas vacinadas com AstraZeneca podem receber 2ª dose da Pfizer

Segundo o secretário de Saúde do RJ, a vacinação pode ocorrer, desde que haja avaliação dos riscos e benefícios, feitos pelo médico da gestante

Anvisa arquiva pedido de uso emergencial da vacina contra covid da CanSino

O governo federal sinalizou a disposição de comprar 60 milhões de doses da Convidecia, a US$ 17 por dose

Austrália confina 10 milhões de pessoas após aumento de casos de covid

Austrália enfrenta um surto de casos, especialmente da variante Delta, devido a falhas nos sistemas de quarentena para viajantes que chegam do exterior

Enquanto você desligou…

5 dicas para escolher um MBA adequado à sua carreira

Aumento da concorrência no mercado de trabalho exige um profissional cada vez mais capacitado. Veja algumas dicas antes de começar o seu

Fabricante chinesa aposta na volta de marca famosa para alavancar negócios

Em entrevista à EXAME, CEO da Midea conta os planos do retorno da Toshiba no Brasil e como fortalecerá a Midea, marca menos conhecida pelos brasileiros

Agenda

No Brasil, é divulgado o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) de junho, indicador que mede a variação de preços para reajuste de contratos de aluguéis, pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de junho, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” -- Bill Gates.

Abertura de mercado

