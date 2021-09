70% de desconto na Semana Brasil; estagflação no país e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (3) para começar o dia bem informado:

Semana Brasil 2021 começa nesta sexta com descontos de até 70%

Empresas de comércio e de varejo farão ofertas e promoções com o objetivo de movimentar a economia

Cresce no mercado o temor de estagflação; entenda

Sequência de dados negativos alimentam pessimismo em meio a incertezas políticas e fiscais

Atletas mais velhos do Brasil dão show nas Paralimpíadas

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio darem visibilidade a grupos minorizados, como mulheres e LGBTI+, os Paralímpicos reforçam a importância do incentivo a atletas de todas as idades. O exemplo pode inspirar as empresas?

Desemprego americano, Equatorial, Sinqia e o que mais move o mercado

Bolsas avançam à espera do payroll, o relatório oficial de empregos urbanos dos Estados Unidos

da Didi, do app 99, disparam com rumores sobre estatização na China

Cidade de Pequim pretende adquirir fatia da maior empresa de aplicativo de transporte do mundo

As ações que pagam mais indicadas para setembro

Levantamento feito pela EXAME Invest mostra as ações mais recomendadas por 10 corretoras para este mês

Reforma do IR segue para o Senado. O que pode mudar?

Detalhes podem ser alterados pelos senadores, mas pontos principais, como a redução no Imposto de Renda de empresas e a taxação de dividendos, devem ser mantidos

Reforma do IR: estados e municípios alegam perdas de R$ 700 milhões

Valor é muito menor que nas primeiras versões do texto, quando governos locais alegavam perdas de até R$ 27 bilhões

Empresários pedem a volta do horário de verão a Bolsonaro

Entidades argumentam que qualquer economia de energia seria relevante diante da gravidade da hídrica que o Brasil enfrenta

Filmes, documentários e curiosidades para celebrar o Dia da Amazônia

Maior floresta do mundo se estende por nove países e vem sofrendo com o desmatamento. Plataformas de streaming preparam programação especial

Jornalista deixa o Afeganistão após entrevista histórica com Talibã

Aos 23 anos, Beheshta Arghand entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a entrevistar um membro do Talibã em rede nacional

Ator Sergio Mamberti morre aos 82 anos

Reconhecido por papéis na TV, como Doutor Vitor, no "Castelo Rá-Tim-Bum", artista tratava de uma infecção nos pulmões

De 'Open bar' ao novo disco de Lady Gaga: a trajetória de Pabllo Vittar

Para chegar até Lady Gaga, a carreira da drag queen mais seguida no mundo — são 11,9 milhões de seguidores no Instagram — passou por conquistas e quebras de paradigmas

Streamings para o fim de semana: La Casa de Papel e show de Billie Eilish

Estreias da 5ª temporada de "La Casa de Papel" na Netflix. Na Amazon Prime, o filme "Cinderela", estrelado por Camila Cabello e no Disney+ a apresentação de Billie Eilish

CBLoL 2021: Final da competição promovida pela Riot será presencial

Jogadores dos times Rensga e RED Canids se encontram no Rio de Janeiro para disputar a etapa que garante vaga no Mundial de League of Legends

Nesta sexta-feira (3), nos Estados Unidos será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de agosto, que libera os dados da produção industrial no mês de maio, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

"Os empreendedores falham, em média, 4 vezes antes do sucesso final. O que separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência" – Lisa M. Amos

