700 carros vão a leilão; e Mercedes sai por a partir de R$ 23 mil

Até terça-feira, 13, a Copart do Brasil promoverá cinco leilões com pelos 671 carros. Os destaques, são 14 de Mercedes-Benz, marca de luxo alemã, com lances iniciais a partir de 23 mil reais, valor que corresponde a 23,5% da tabela.

Os modelos que serão leiloados foram fabricados entre 2003 e 2020, e são recuperados de financiamento, roubos/furtos e colisões.

As sessões estão programadas para esta quinta-feira, 8, às 14h, sexta, 9, às 12 horas e às 14 horas; e terça, 13, às 10 horas.

Os 182 veículos do leilão de hoje estão no pátio da Copart em Osasco. Entre as opções, os interessados poderão fazer lances pela Mercedes A 200 (2016). O carro teve colisão de pequena monta, possui médio de 94 mil reais e lance inicial em 40 mil reais, valor que corresponde a 34% da tabela.

A terceira e a quarta sessões estão programadas para sexta-feira, às 12 horas, e às 14 horas.

O leilão das 12 horas apresentará 164 lotes que estão no pátio da Copart em Betim (MG). As Mercedes leiloadas nesta sessão serão a C 200 (2010) recuperada de roubo/furto, com preço médio de 61 mil reais e lance inicial em 26 mil reais, cerca de 40% da tabela; a C180 (2019) de pessoa física, preço médio de 172 mil reais e lance inicial em 50 mil reais, 29% da tabela; e a A 200 (2019), preço médio de 225 mil reais e lance inicia em 90 mil reais, correspondente a 40% da tabela.