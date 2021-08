73% acham empresas diversas, mesmo quando não são, aponta pesquisa

Diversidade e inclusão é um tema cada vez mais presente nas empresas brasileiras, mais ainda há muito a ser feito, como revela a pesquisa Pesquisa de Diversidade da Pulses, na qual menos da metade delas têm uma política de inclusão amplamente divulgada.

Entre os mais de 6 mil respondentes da pesquisa organizada pela Pulses, plataforma de soluções de clima organizacional, engajamento e performance, em parceria com a startup de impacto social Nohs Somos, apenas 8% se declararam negros, 44% mulheres, 4% não binário, trans e travestis, 8% LGBTI+ e 3% pessoa com deficiência.

Apesar disto, 73% disseram que a organização tem um quadro bastante diverso. Para Bruno Jordão, co-fundador e diretor de comunidade da Nohs Somos, os dados evidenciam o quanto a percepção está ligada à bagagem cultural e vivência social. "É comum que as pessoas convivam com outras de marcadores sociais semelhantes aos delas. Ou seja, que nós convivamos com pessoas iguais a nós, e essa percepção impossibilite uma visão mais ampla sobre diversidade", diz.

Segundo ele, a presença de qualquer marcador que seja diferente é o suficiente para a sensação de que aquele ambiente é diverso. "Por isso uma pessoa heterossexual tende a sentir que existe diversidade na empresa se existem pessoas LGBTI+, independente de todas essas pessoas serem brancas, com o mesmo grau de escolaridade e oportunidades semelhantes ao longo da vida. O mesmo acontece com as pessoas brancas, que tendem a não perceber a falta de pessoas negras no seu círculo social".