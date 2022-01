A carne cultivada em laboratório pode realmente ser halal ou kosher?

Por Bruce Einhorn, Harry Suhartono e Faseeh Mangi, da Bloomberg

Após milhares de anos que o ser humano vem criando animais para a própria alimentação, a perspectiva de construir um negócio em torno da carne criada em um laboratório em vez de fazendas ou confinamento parece ser um grande desafio técnico. Mesmo assim, para o empresário de tecnologia de alimentos, Josh Tetrick, o sucesso depende não apenas de cientistas familiarizados com os últimos avanços em bioengenharia mas também de dedicados conhecedores dos detalhes das leis dietéticas religiosas.

Tetrick é o CEO da Eat Just, uma startup de São Francisco apoiada pelos bilionários Marc Benioff Peter Thiel e o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, que desenvolve carne cultivada em biorreatores em vez de fazendas. Ao contrário dos produtos à base de plantas da Beyond Meat e da Impossible Foods, a carne cultivada é produzida de células animais e é estruturalmente idêntica à carne. “Do ponto de vista do perfil genético e do perfil nutricional, é carne”, diz Tetrick. “Simplesmente não existe o componente de abate como uma etapa de todo o processo.”

Mas essa falta de derramamento de sangue cria todos os tipos de pergunta para religiosos muçulmanos e judeus que só comem carnes como boi, frango ou cordeiro de animais abatidos de acordo com regras estabelecidas há muito tempo. Por exemplo, a carne pode ser halal ou kosher se for cultivada em um laboratório e não vier de um animal morto? É mesmo carne? Essas não são perguntas insignificantes, visto que bilhões de pessoas em todo o mundo seguem crenças e tradições com rígidas diretrizes sobre o preparo de carnes.

A Tetrick está apostando que a tecnologia atual possa desfrutar da aprovação das tradições antigas, inaugurando uma nova maneira de satisfazer o voraz apetite do mundo por proteínas. Em 2020, a Eat Just começou a vender nuggets de frango cultivados em laboratório em Singapura e, em dezembro, recebeu permissão para lá introduzir peito de frango cultivado. A empresa, que arrecadou US$ 267 milhões em 2021, agora tem como alvo os consumidores muçulmanos — em agosto, anunciou planos para construir uma instalação no Catar. Embora o Eat Just tenha consultado especialistas religiosos, ainda não obteve o selo de aprovação para seu novo tipo de carne. “É uma questão muito importante, talvez ainda mais importante por causa do que faremos no Catar”, diz Tetrick. “Mas ainda não obtivemos o selo.”

Os gigantes do agronegócio não esperam que essas questões sejam resolvidas antes de entrar no setor, que ainda está em fase de desenvolvimento e pode movimentar US$ 25 bilhões até 2030, segundo a McKinsey. A JBS do Brasil, maior fornecedora mundial de proteína animal por meio de marcas como Swift e Primo, concordou em 18 de novembro em adquirir a empresa espanhola de carnes de cultura, a BioTech Foods, por US$ 100 milhões. O braço de investimentos da Archer-Daniels-Midland, a ADM Ventures, coliderou um investimento de US$ 347 milhões na startup israelense Future Meat Technologies, as empresas anunciaram em 20 de dezembro. A Cargill e a Tyson Foods, junto com Bill Gates e Richard Branson, são investidores da Upside Foods, desenvolvedora de carnes cultivadas em laboratório, com sede na Califórnia.

A carne cultivada estará fora dos limites para os seguidores praticantes do Islã — a segunda maior religião do mundo, com cerca de 2 bilhões de adeptos — se as autoridades islâmicas decidirem que o produto não é halal. A maior organização muçulmana da Indonésia, Nahdlatul Ulama, fez exatamente isso em setembro, dizendo em um comunicado que as células retiradas de animais vivos e depois cultivadas em biorreatores se enquadram "na categoria de carcaça que é legalmente suja e proibida de ser consumida".