A empresa em que Luiz Barsi investe há mais 40 anos 

O bilionário Luiz Barsi, um dos maiores investidores como pessoa física do país, desenvolveu um método próprio de investimento, denominado de “carteira previdência”. A estratégia consiste em direcionar todos os investimentos para de empresas sólidas e que sejam boas pagadoras de , visando a formação de um patrimônio de . Segundo Barsi, o objetivo é em bons projetos para parceria de longo prazo. É assim com as ações do Banco do Brasil. O bilionário é investidor da estatal há 41 anos.

Em um vídeo publicado pelas redes sociais na última terça-feira, 13, Barsi, em uma conversa com a sua filha, Louise Barsi, comentou sobre um relatório antigo do BB, de 2005. Ao analisar o material, eles destacaram que naquela época, Barsi já era investidor do banco há 25 anos.

Em 2005, Barsi afirmou, segundo o relatório do Banco do Brasil, que comprava ações do BB reinvestindo sistematicamente os dividendos. “Hoje, elas me dão uma renda complementar generosa. Assisto agora à celebração dos 100 anos de circulação das ações do BB... Fico feliz por instruir meus filhos e netos a comprarem ações, com a certeza de que elas garantem seu futuro."

Desde da divulgação do relatório, Barsi segue investindo nas ações do BB. Recentemente, o investidor afirmou que aproveitou a queda da brasileira e a desvalorização da estatal para comprar mais ações do banco.

BB na Bolsa

Desde janeiro até agora, as ações do Banco do Brasil acumulam desvalorização de 22%. O banco tem passado por mudanças de gestão. Após a renúncia do presidente André Brandão em março, mais dois executivos deixaram o cargo esta semana. Carlos André, vice-presidente Gestão Financeira e de Relações com Investidores, por motivo de , e de Mauro Ribeiro Neto, por motivos pessoais, ao cargo de vice-presidente Corporativo.