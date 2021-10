A empresa que pode desbancar a Apple e se tornar a mais valiosa do mundo

A Saudi Aramco está perto de reivindicar a posição de empresa mais valiosa do mundo, que ainda pertence à Apple.

As da estatal de petróleo da Arábia Saudita disparam com o aumento dos preços da energia, o que elevou seu valor de mercado para US$ 2 trilhões, pouco abaixo da Apple, avaliada em US$ 2,3 trilhões.

Os preços das ações das duas gigantes são um símbolo das mudanças na economia global este ano. Os papéis da Apple refletem a redução dos gastos dos consumidores com entretenimento doméstico e a reabertura das economias. Essa atividade de transporte tem impulsionado os preços do petróleo, o que ajuda diretamente os resultados financeiros da Aramco.

Há motivos para acreditar que a ação da Aramco possa continuar o rali. Analistas do Bank of America disseram que a energética global poderia elevar as cotações do petróleo acima de US$ 100 o barril pela primeira vez desde 2014.

Ao mesmo tempo, a Apple está sob pressão, já que investidores mostram cautela em relação ao elevado das ações de tecnologia em meio ao aumento dos rendimentos dos títulos.