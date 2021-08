Nova Gafisa quer se tornar plataforma de serviços imobiliários

A Gafisa (GFSA3), uma das incorporadoras mais tradicionais do país, está caminhando para deixar os anos sombrios para trás. Para superar a do passado, que fez a companhia amargar anos de prejuízo, a empresa realizou uma mudança de comando e está focada na inovação. Hoje, ela é avaliada em 1 bilhão de reais em valor de mercado, mesmo patamar de 2016, antes da crise.

No começo do ano, antes da queda da , o valor da companhia era estimado em 1,7 bilhão de reais. Número bem melhor do que nos anos mais conturbados, quando a empresa chegou a ser avaliada próxima dos 280 milhões de reais, segundo dados levantados pela Economatica, plataforma de informações financeiras.

Nos últimos dois anos, após uma mudança societária, a empresa passou por uma forte reestruturação elaborada pelas consultorias Bain & Company e Falconi. E já colhe os primeiros frutos. “Fizemos toda a reestruturação da companhia na parte de dívidas e de processos. Os controles de custos e gastos foram bem apurados e hoje estão muito melhores do que eram no passado”, afirmou Guilherme Benevides, diretor de operações da Gafisa, em entrevista à EXAME Invest.

Segundo o executivo, hoje todos os processos e áreas da Gafisa estão focados em metas e resultados. Ele conta que durante o plano de reestruturação a empresa trabalhou inicialmente para que fosse gerida por profissionais qualificados e com amplo conhecimento no setor de incorporação. “São pessoas que têm cabeça de dono.”

Com a reestruturação, a Gafisa voltou a fazer novos lançamentos, depois de dois anos. No ano passado, a companhia entregou 12 obras e mais de 2.000 unidades. Os lançamentos eram de projetos e terrenos que estavam parados e foram remodelados e atualizados. O foco são projetos com valor mínimo de 100 milhões de reais em valor geral de vendas (VGV).