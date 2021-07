A estratégia da Totvs por trás da parceria com a B3

A B3 (B3SA3) comprou participação de 37,5% na TFS, subsidiária da Totvs, por 600 milhões de reais. Focada em serviços para instituições financeiras, a empresa deve atravessar um período de grandes mudanças, avançando para se consolidar neste mercado. A primeira transformação já ocorreu na última noite, com a mudança de nome para Dimensa.

"Esse mercado de provedores de tecnologia para instituições financeiras é enorme e muito pulverizado. É o tipo de mercado onde uma consolidação de M&A passa a ser muito possível e atrativo.", afirma Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, em entrevista à Exame Invest.

Além do cheque de 600 milhões de reais, que deve impulsionar os planos de aquisições da Dimensa, Herszkowicz espera que a chegada da B3 como sócia traga um conhecimento ainda maior sobre tecnologias para o ramo financeiro e o bom relacionamento com os principais atores deste mercado . "A B3 tem basicamente todas instituições financeiras como cliente há décadas. esse nível de relacionamento, tanto no aspecto de profundidade quanto de respeitabilidade, também vai agregar muito valor para a Dimensa."

Apesar da Totvs permanecer como acionista majoritária, Herszkowicz garante que a Dimensa terá total autonomia para desenvolver novos produtos quanto para definir potenciais fusões e aquisições. A empresa será presidida pelo ex-vice-presidente da Linx Denis Piovezan, que terá como uma das missões amadurecer a empresa ao ponto de ser listada em de valores.

"A intenção é de que a empresa, em algum momento, esteja habilitada para fazer um IPO. Agora, isso vai depender da qualidade de execução e rapidez desse novo management. Quanto melhor e mais rápido for o crescimento da empresa, mais possível e mais próximo será o IPO", comenta Herszkowicz.

Confira a entrevista sobre o negócio com Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs.

Exame: Como funciona o negócio da Dimensa?

Dennis Herszkowicz: São três grandes áreas de negócio. A primeira e mais importante é a de sistemas para gestão de , principalmente para cálculo de de fundos. A segunda área mais importante é de de sistemas para core banking. Por último tem o sistema para gestão de cartões private label no varejo

A empresa é totalmente direcionada à infraestrutura para entidades e instituições financeiras. Não é uma empresa que presta o serviço financeiro para o cliente. Ela desenvolve tecnologias que instituições usam para prover serviços financeiros a terceiros. A própria techfin da Totvs é cliente da Dimensa, a Supplier, adquirida no fim de 2019, é cliente há muitos anos da antiga TFS.

A TFS já tem 95% das instituições financeiras como clientes. Com a parceria a ideia é aumentar ainda mais esse número ou ter o foco em novos serviços?

É a combinação das duas coisas. De um lado, o mundo financeiro tem passado por uma disrupção enorme. A quantidade de novos players nos últimos 2 ou 3 anos é incrível e não temos dúvida de que isso vai continuar nos próximos anos. A própria Totvs é exemplo vivo disso. Há dois anos a Totvs não tinha nenhuma presença em serviços financeiros e Hoje é um player relevante. Tem uma quantidade infindável de empresas novas fazendo exatamente isso.

Vai ter, sem dúvida nenhuma, o aumento do número de players e também uma ampliação muito importante do portfólio de produtos. Com isso, esperamos fazer um cross-sell, um aumento do share of wallet dos clientes que já temos.

Quais novos produtos estão no pipeline da Dimensa?

Não consigo dar um direcionamento, porque esse trabalho será feito a partir de agora pelo novo management. O Dennis Piovesan assume como CEO, A Daniela Batista assume como CFO. O Davi Terra e a Fátima Terra, que já eram dois diretores da TFS, viram COO e CTO da Dimensa. O trabalho deles vai ser exatamente escolher quais serão os novos produtos e mercados onde a Dimensa vai se expandir. É um trabalho que começa a partir de agora.

O que a chegada da B3 muda no negócio?

Antes de mais nada, precisamos da aprovação do Cade para que a B3 se torne efetivamente uma acionista. Mas, uma vez que o negócio seja aprovado, a primeira coisa que a B3 traz é um cheque de 600 milhões de reais para que a Dimensa possa fazer seu plano de expansão via M&A também.

A segunda coisa que a B3 traz é a experiência e conhecimento de tecnologias para o mercado financeiro gigantescos. Muita gente esquece ou não faz uma associação clara que a B3 é uma grande empresa de tecnologia para o mercado financeiro. Então, esse conhecimento de décadas é extremamente valioso.

O terceiro grande aporte que a B3 traz é o relacionamento. A B3 tem basicamente todas instituições financeiras como cliente há décadas com volume brutalmente maior que a própria Dimensa. Então, esse nível de relacionamento, tanto no aspecto de profundidade quanto de respeitabilidade, também vai agregar muito valor para a Dimensa.

Esses 600 milhões de reais que a B3 está aportando vai para a Dimensa ou para o caixa da Totvs?

Esse dinheiro vai para a Dimensa. A Dimensa está passando por um spin-off e a B3 está comprando uma participação de 37,5% desta empresa.

Esse dinheiro deve ser utilizado em aquisições de quais tipos de empresa? Já existem nomes?

Não temos nomes no radar. O que temos é um trabalho feito pela própria Totvs de mapeamento dessas oportunidades, que será passado para o novo time de gestão, que vai fazer o trabalho de seleção desses alvos.

O que posso falar é que esse mercado de provedores de tecnologia para instituições financeiras é enorme e muito pulverizado. Não tem nenhuma empresa gigantes, como a Totvs em sistema de gestão, operando nesse mundo. Então, é o tipo de mercado onde uma consolidação de M&A passa a ser muito possível e atrativo.

No radar também estão empresas de informações financeiras para o gestor poder escolher onde melhor alocar os recursos?

Prefiro não comentar especificamente sobre nenhum nome ou segmento. via ser o trabalho que o novo managment da Dimensa vai fazer a partir de agora. É um time que vai ter um grau de autonomia total.

No comunicado sobre o negócio fala-se em planos de IPO. Existe uma previsão de quando isso deve ser feito?

O plano existe. A intenção é de que a empresa, em algum momento, esteja habilitada para fazer um IPO. Agora, isso vai depender da qualidade de execução e rapidez desse novo managment. Quanto melhor e mais rápido for o crescimento da empresa, mais possível e mais próximo será o IPO.

Existe uma meta para que o IPO seja realizado?

Neste momento não. Talvez daqui algum tempo já teremos capacidade de estabelecer alguma meta, mas ainda é muito cedo para isso.

Tem algum ponto que o senhor gostaria de acrescentar?

Um ponto bem importante de ser destacado é que esse movimento da Dimensa não tem absolutamente nada a ver com a nossa construção de uma techfin dentro da Totvs. São dois negócios completamente diferentes. A Dimensa é provedora de infraestrutura para instituições financeiras e a techfin é uma empresa que opera com serviços financeiros. Como disse, a techfin é cliente da Dimensa. São dois negócios completamente distintos.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME