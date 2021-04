A fintech brasileira que terá R$ 1,5 bi em fundo liderado pelo Goldman

“Nosso principal desafio agora é voltar a crescer”, disse Zagury.

A Geru e a Rebel já emprestaram um total de cerca de 1,5 bilhão de reais para aproximadamente 100 mil clientes, e a meta é fornecer 1 bilhão de reais em crédito neste ano, disse Zagury. A Open Co tem 170 funcionários e planeja contratar mais 80 neste ano.

O FIDC de 1,5 bilhão de reais vai comprar recebíveis da Open Co em uma operação semelhante a uma securitização. O Goldman Sachs está comprando a cota sênior do fundo, e a Open Co, junto com outros investidores, ficará com a camada mezanino, um híbrido mais arriscado de dívida e capital.

A Open Co, que recebeu cerca de 150 milhões de reais em capital em março do Goldman Sachs e da International Finance Corp., braço financeiro do Banco Mundial, usa inteligência artificial para analisar crédito. O objetivo é oferecer empréstimos mais baratos e atingir os brasileiros que não são atendidos pelo sistema bancário tradicional, disse Zagury.

Fundos de private equity e venture capital investiram 10,7 bilhões de reais em empresas brasileiras no primeiro trimestre deste ano, sendo a maior parte, 24%, destinada a empresas do setor financeiro, segundo a KPMG e a ABVCAP, associação do setor.

O Brasil tinha 876 fintechs no final do ano passado, segundo o Inside Fintech Report, levantamento do Distrito Dataminer.

“Como próximo passo, além de crescer o crédito pessoal, a gente já está olhando para um lado, olhando para o outro, pois há uma oportunidade gigantesca de aquisição,” disse Zagury. “Tem muito empresa boa -- com tecnologia de ponta, pessoas boas, estrutura boa -- que não está capitalizada neste momento.”