Bom para quem? Por que Americanas cai 6% enquanto B2W dispara após fusão

Embora bastante aguardada, as da Lojas Americanas (LAME4) caem 6,01% nesta quinta-feira, 29, liderando as perdas do , após anunciar acordo de fusão com a B2W (BTOW3), que sobe 5%. Na leitura de analistas do mercado, apesar da fusão ser positiva, uma vez que a companhia acelera sua estratégia de multicanalidade – um dos grandes diferenciais da concorrente Magazine Luiza (MGLU3) –, a transação ainda deixa dúvidas sobre a nova estrutura organizacional.

Pelo acordo, a B2W vai incorporar as Lojas Americanas, mas, ao contrário do que muitos esperavam, a união não vai criar uma corporation com uma única classe de ações, uma vez que o negócio só envolve os ativos operacionais. A Lojas Americanas continuará listada na B3 com duas classes de ações – LAME3 e LAME4. A ideia é que futuramente a companhia atinja um patamar global, com listagem na bolsa americana Nyse ou Nasdaq.

Após a operação, 100% das atividades operacionais das duas empresas passarão a ser desenvolvidas pela B2W, que passará a se chamar Americanas S.A e será negociada na Bolsa sob o ticker AMAR3.

Segundo os analistas do JPMorgan, a não unificação de todas as ações sob uma entidade única listada no Novo Mercado não deveria ser bem avaliada pelo mercado, especialmente porque as empresas têm publicado continuamente resultados decepcionantes e a nova estrutura continuaria a impedir o potencial ativismo dos minoritários.

Além disso, eles apontam, em relatório, que as estruturas de holding normalmente carregam descontos, impactando potencialmente do lado negativo os titulares de LAME.

Apesar da união proporcionar um ganho de eficiência fiscal para a empresa, facilitando e acelerando a monetização de créditos tributários, ao mesmo tempo em que agilizará processos, esses dois aspectos acima, na visão dos analistas, devem ter um peso maior nos investidores no curto prazo.

"Não nos surpreenderia ver ambas as ações, especialmente Lojas Americanas, reagindo negativamente ao anúncio, embora financeira e fundamentalmente falando não haja grandes impactos aos acionistas oriundos da estrutura proposta, principalmente no contexto de que é provável que todas as ações sejam posteriormente fundidas em uma única estrutura listada nos Estados Unidos", escrevem.

O analista Bruno Lima, head de da EXAME Invest PRO, comenta que a estrutura organizacional das duas empresas "ainda está muito confusa e, na dúvida, o mercado vende".

Além disso, ele aponta que parece haver muito desmonte de operação relativa (long & short) com as duas ações, o que pode ter elevado a volatilidade nesta manhã.

Na máxima do dia, os papéis de B2W dispararam 9,3%, enquanto os de Lojas Americanas foram de alta de 2% nos primeiros minutos desta sessão para queda de 9% na mínima.

Pela proposta, os acionistas da Lojas Americanas titulares de uma ação ordinária ou preferencial receberão, como resultado da fusão, 0,18 ação ordinária da B2W.

Para tal movimento, os acionistas da B2W serão diluídos. A B2W vai emitir 339,3 milhões de ações ordinárias para os acionistas da Lojas Americanas.

Com a cisão parcial, a fatia da Lojas Americanas na B2W reduzirá para 38,9%, frente aos atuais 62,5%.