A receita para crescer em momentos adversos, segundo o CEO da JHSF

Enquanto pressões de custo e juros mais altos têm levado todo o setor imobiliário a apresentar números mais fracos no terceiro trimestre, a JHSF (JHSF3) não parou de crescer.

Em balanço apresentado na noite de quinta-feira, dia 4, a empresa apresentou melhorias em todas suas quatro frentes de negócio (incorporação, shopping, hotel e aeroporto), fechando o período com líquido de 213,8 milhões de reais, 23,1% maior que o de um ano atrás.

Na as da companhia chegaram a subir 5,60% nos primeiros negócios desta sexta-feira, 5. Em entrevista exclusiva à EXAME Invest, Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF, explicou quais as razões para que a companhia consiga continuar expandindo suas linhas de negócio, apesar do cenário adverso.

"A receita é ter um produto transformador para a qualidade de vida dos clientes, que é o que caracteriza a JHSF como empresa", afirmou o executivo.

Voltada para o público de alta renda, a JHSF se tornou conhecida por seus projetos grandiosos, como o Cidade Jardim e o Hotel Fasano Boa Vista, considerado um dos melhores do mundo.

Para os próximos trimestre, a JHSF espera driblar os preços mais caros na incorporação -- sua principal fonte de receitas -- com uma estratégia diferente da concorrência: manter, por opção, parte dos imóveis construídos em estoque.

"O mercado adora lançar um produto e vender 100% das unidades. Já nós dosamos a velocidade da venda para que seja mais linear durante a execução do projeto, o que contribui para a margem", explica.

Confira a entrevista com Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF:

Como o senhor resumiria o resultado do terceiro trimestre?

O Ebtida e lucro foram para cima em percentuais expressivos, o que mostra a característica bem resiliente de nossos produtos durante todo esse período da pandemia que, economicamente, está terminando. A empresa atravessou esse período muito focada e está saindo maior do que entrou em termos relacionamento com cliente, quantidade de funcionários e em termos econômicos.

A parte de incorporação cresceu, mesmo com outras empresas do setor apresentando resultados mais fracos neste trimestre. Qual é a receita para a JHSF continuar crescendo?

A receita é ter um produto transformador para a qualidade de vida dos clientes, que é o que caracteriza a JHSF como empresa. É uma empresa que pensa em como melhorar a qualidade de vida, que já está em patamar muito elevado. Na incorporação, estamos há muitos anos fazendo mais do que entregar uma moradia, mas um estilo de vida, que inclui moradia e todo o entorno no qual ela está inserida, com elementos relevantes para o dia-a-dia, seja um shopping center, um centro comercial ou um prédio comercial. Isso quando não coloca tudo no mesmo espaço, como nos projetos multiuso. É uma solução de vida vida para o cliente. Ele mora, se entretém, consome e trabalha lá. Isso simplifica a vida da família e torna nosso produto único.

Como esse movimento de alta de juros e inflação pode afetar o negócio?

Não só aqui no Brasil, mas no mundo, o crescimento da atividade imobiliária acontece de uma maneira mais acelerada quando há taxas de juros reais menores. Quando a taxa de juro real está menor é melhor para a atividade imobiliária. Esse movimento que estamos vendo é de alta da taxa de juros nominal, não a real. Um movimento expressivo de taxa de juros real deveria gerar impacto no setor como um todo, principalmente nos negócios que dependem de financiamento bancário.

Com relação às pressões de custo, levando em consideração os gargalos nas cadeias de suprimentos, como a JHSF tem se posicionado?

Quando vendemos loteamento, boa parte vem de venda de terrenos, onde os custos não mesmos de quando vendemos uma casa ou apartamento. Gasta muito menos aço e cimento O produto construído tem maior exposição de custo, mas existem mecanismo de proteção de margens. Quando a venda ainda não é entregue, o cliente paga o reajuste mensal do INCC (Índice Nacional da Construção Civil) no valor de prestação, que recompõe, se não toda, uma parte expressiva de eventuais aumentos de custos durante o período de construção.

O que fazemos um pouco diferente é que o mercado adora lançar um produto e vender 100% das unidades. Então, com o aumento da inflação, tirando o INCC, eles vão receber só pelas vendas de imóveis. Já nós, dosamos a velocidade da venda para que seja mais linear durante a execução do projeto. Isso gera um mecanismo de proteção baseada em estoque, o que contribui para a margem. Os custos mais caros normalmente se refletem no .

Do lado dos shoppings a JHSF segue apresentando números maiores. Eles devem continuar crescendo? O fluxo de pessoas já está no pico ou ainda é possível esperar um aumento, com as flexibilizações?

Desde maio deste ano, nossos shoppings têm vendas superiores ao do natal de 2019, que foi o pico de vendas pré-pandemia. Toda vez que vemos normalizar o horário de funcionamento de shoppings, vemos pessoas voltando com muita velocidade. Nossos shoppings são locais em que as pessoas gostam de frequentar, o que reverte em maior volume de negócios para os lojistas que trabalham conosco.

Com a venda presencial voltando, JHSF deve manter o ritmo do crescimento em seus canais digitais?

É difícil falar em ritmo de crescimento de digital. Há uma transformação muito grande acontecendo nos hábitos das pessoas. Cada vez gente mais jovem, que nasceu em ambiente digital, está entrando no mercado de consumo e barreiras comportamentais que existem para geração dos meus pais não existem para a geração dos meus filhos. Mas durante a pandemia, a digitalização e barreiras existentes na geração dos meus pais caíram, porque foi a maneira que encontraram para receber suprimentos em casa ao mesmo tempo em que não parou de crescer a participação em gerações mais novas. De maneira generalizada, em qualquer setor haverá o crescimento da utilização da ferramenta digital em proporção ao todo.

